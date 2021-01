Fútbol.- Courtois: "Hoy no podemos hablar de buen o mal partido, con diez es muy complicado"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El portero del Real Madrid Thibaut Cortouis, uno de los destacados en la derrota ante el Levante (1-2), dijo que este sábado no se puede hablar de "buen o mal partido" porque jugar con diez casi todo el encuentro es "muy complicado" tras la roja directa a Militao a los ocho minutos.

"Hemos luchado, hemos peleado, pero es complicado jugar así. No hemos terminado las contras que tuvimos y luego ha sido una pena encajar el gol de saque de esquina. Al final hemos jugado muy poco del tiempo extra. Se añadieron cuatro minutos y creo que se jugó uno", lamentó el portero belga en declaraciones a Movistar.

Preguntado por la roja a Militao, Courtois afirmó que es "difícil" saber si el árbitro tomó la decisión correcta. "Es una jugada interpretable, su primera reacción fue sacar amarilla. No lo sé si es la decisión correcta, pero Militao la intenta quitar, no le derriba queriendo (a Sergio León) y Varane está muy. No sé si sacar roja ahí… es una interpretación, no se puede decir nada", añadió. Y en cuanto al penalti de Vinicis dijo que "unos lo vieron fuera y otros dentro".

"Creo que lo hemos intentado pero ellos también juegan bien la pelota, tuvieron la posesión, era difícil quitársela y es verdad que a nosotros nos faltaron los centros o una buena jugada para crear peligro en un córner", añadió el belga.

Preguntado si la Liga estaba perdida o muy a favor del Atlético, Courtois, un excolchonero, dijo que "siempre hay que luchar". "La Liga termina en mayo, no en enero, pero es verdad que ellos siguen ahí arriba y ganan. Es lo que hay. Ahora tenemos que reaccionar y ganar en Huesca. Así muchos partidos y esperar a que ellos fallen", agregó.

Por último, cuestionado sobre el estilo del equipo, Courtois apuntó que este sábado no es el mejor día para sacar conclusiones. "Hoy no podemos hablar de buen o mal partido, fuimos 10 desde el minuto ocho. Era complicado, el Levante juega bien, llevaba una vuena racha y con uno menos se complica todo más", zanjó.