Clases virtuales dejan 'en la lona' a papelerías en CDMX

Los sectores más golpeados por la pandemia de Covid-19 en la capital del país son aquellos que tienen que ver con escuelas, pues debido a las clases virtuales han reducido drásticamente sus ventas, de acuerdo con la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope CDMX).

"Con el regreso a clases a distancia no han tenido repunte en ventas, por ejemplo de útiles escolares, las papelerías que han sido las más 'golpeadas'; a ellas se suman los giros que tienen que ver con uniformes, zapatos y el transporte de escolares", detalló a Publimetro el presidente de la Canacope CDMX, Eduardo Daniel Contreras Pérez.

Indicó que luego de estos sectores, se encuentran restaurantes, hoteles, gimnasios, salones de belleza y spas, mismos que no han logrado recuperarse económicamente y muchos de ellos están en riesgo por el semáforo rojo en la capital.

Además, el repunte Covid en la ciudad, dijo, provocará que no haya crecimiento en las pequeñas y medianas empresas: "Si todo pinta bien, con la vacuna, podremos recuperar algunas empresas que cerraron y los empleos que se perdieron; sin embargo, no se ve un panorama de crecimiento si no de recuperación y adaptación a esta situación".

Lo anterior, debido a que, en el mes de diciembre, los pequeños comercios se vieron muy afectados pues era una época donde se pretendía que se elevaran las ventas, pero con el regreso al confinamiento, estas redujeron casi en un 70%.

Cuesta de enero se extiende

Aunque el presidente de la Canacope CDMX consideró necesario el 'cierre' en la capital, debido a la cantidad de muertes y hospitalizados por Covid-19, advirtió que en términos económicos el panorama se ve complicado.

"Hemos tenido cierre de empresas, han migrado otros a la informalidad y la pérdida de empleos va en aumento. Este 2021 'pinta' complicado, la cuesta de enero puede durar hasta mediados de este año".

En junio o a finales de ese mes, estimó, se podrá comenzar a ver una recuperación, no obstante, todo dependerá del comportamiento de la pandemia. "Si la ocupación en hospitales sigue a la alza esto se extenderá más tiempo, todo esto nos lleva a la pérdida de empleos de pequeños comercios que a final de cuentas repercute en la economía de todos".

En cifras, detalló que el regreso a semáforo rojo en la CDMX ocasionó que más de ocho mil pequeños comercios cerraran o se cambiaran a la informalidad, pues son establecimientos que ya venían dañadas del primer cierre y a lo largo de todo el año.

Sobre los apoyos del gobierno capitalino, consideró que han sido insuficientes y llegaron tarde:

"Lo que solicitamos son apoyos económicos más sustanciales que sean suficientes acorde a la situación que se está viviendo. El poder diferir en el pago de impuestos, de servicios y ayuda para rentas. Son puntos que hemos estado viendo y el pequeño comerciante hace hincapié que es en donde más necesitan ayuda".

