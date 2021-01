Víctor Fuentes no apoyará al PAN en las elecciones ante inminente registro de Manuel González

El senador con licencia del Partido Acción Nacional, Víctor Fuentes Solis, mandó un contundente mensaje al seno blanquiazul y dejó en claro que en caso de que se confirme la candidatura de Manuel González al distrito 7 en Nuevo Léon, retirará su apoyo total para las elecciones del próximo 6 de junio.

Víctor Fuentes aseguró que Manuel González y otros funcionarios cercanos, entre los que destaca Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, se dedicaron a cometer delitos electorales, motivo por el que decidió retirar su apoyo al blanquiazul en las próximas elecciones y señaló que pese a tener opción a ello, no acudirá a las instancias legales correspondientes para buscar que se castigue a González.

“El gobernador, Manuel González y otros funcionarios cometieron probados delitos electorales y a los delicuentes hay que meterlos en la carcel, no hacerlos candidatos. Estamos en condiciones jurídicas de recurrir ante el Tribunal Electoral para apelar, no tengo la menor duda de que ganaríamos, pero hemos tomado la decisión de no continuar con ese proceso para ser congruentes y consistentes”, explicó. Fuentes.

Pese a esta decisión de no apoyar al PAN durante las elecciones, Fuentes Solis aseguró que entre sus planes no se encuentra el renunciar al partido.

“Soy panista por naturaleza porque así fui formado y educado, por mis venas corre sangre azul, pero lamentablemente no comparto las decisiones del partido. Nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo para poder seguir sirviendo… siempre lo haré”, puntualizó.

