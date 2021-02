Argentina.- Correa: "Messi tiene las puertas abiertas en el Atlético de Madrid"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El jugador del Atlético de Madrid Ángel Correa aseguró que Leo Messi tiene "las puertas abiertas" en el conjunto rojiblanco, un mensaje que pidió a Luis Suárez que transmitiera al argentino cuando solicitó su salida del FC Barcelona el pasado verano mediante un burofax.

"Cuando se habló en su momento de la salida de Messi, a Suárez le pedimos que le diga que se venga, que acá en el Atlético Madrid tiene las puertas abiertas. ¿Quién no quiere tener a Messi en su equipo?. Lo que hace es una cosa de locos, nos malacostumbró. Todos los fines de semana hace un gol", dijo Correa en declaraciones a TyC Sports.

Preguntado por Luis Suárez, el '10' colchonero tiene claro que el Barça se equivocó con su salida. "Suárez es un delantero increíble, estamos súper felices de tenerlo con nosotros. Tiene media ocasión y va para adentro. Esperamos que siga así de dulce", manifestó Correa.

"Creo que en el Barcelona hicieron mal las cosas. ¿Cómo van a dejar escapar un '9' como Luis Suárez? Nosotros estamos felices de tenerlo", añadió el exjugador de San Lorenzo sobre el ariete charrúa, máximo goleador de la Liga Santander con 14 dianas.

En otras cuestiones, sobre su entrenador, Diego Pablo Simeone, se mostró muy agradecido. "Estos últimos años el 'Cholo' me cambió la posición, estoy jugando de volante derecha, yo lo que quiero es jugar. Me llevó tiempo adaptarme, pero por suerte me acostumbré y trato de hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo. Apendí muchísimo y me queda mucho por aprender. Le estoy agradecido y a su cuerpo técnico", sentenció.