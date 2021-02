CDMX no combinará marcas de vacunas anticovid entre sus habitantes

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo estar a la espera de que el gobierno federal le informé qué marca de vacunas contra el Covid-19 serán aplicadas a sus habitantes, ahora que iniciará la inmunización a adultos mayores.

"Todavía no se nos informa a la ciudad, dado que están haciendo pues creo yo un trabajo muy importante por parte del Gobierno de México para tener la garantía de las vacunas, qué tipo de vacuna será la que llegue a la Ciudad de México", dijo en video conferencia de prensa.

Explicó que la orientación de no combinar marcas de vacunas entre la población proviene del gobierno federal:

"Eso lo va a hacer mucho más ordenado. Si a una entidad le toca la vacuna Sputnik, a otra entidad le toca la AstraZeneca, a otra entidad la CanSino, a otra entidad la Pfizer, es importante porque la mayoría de ellas son dos dosis, pues sí es importante que no vaya a haber ninguna confusión respecto a esto".

Programa de vacunación

Sheinbaum Pardo indicó que son cerca de un millón 600 mil adultos mayores de 60 años en la Ciudad de México y para su inmunización ya se trabaja en el programa de vacunación en colaboración con el Gobierno de México.

"Estamos trabajando en el programa de vacunación para que todo sea muy claro, que la gente sepa cuándo le toca vacunarse, si no pudo ir ese día no hay problema, puede ir otro día, en fin, vamos a hacer todo para que no haya ninguna confusión, que no haya aglomeraciones y que la gente sepa perfectamente qué día y cuándo le toca vacunarse de la mejor manera y si no, repito, si no pudiera ese día lo haga otro día", acotó.

En tanto, refirió que la plataforma que se activó este martes para el registro de vacunación de los adultos mayores estará habilitada 'suficiente tiempo' por lo que llamó a no desesperarse en el proceso.

"Decirles a todos los habitantes de la ciudad que nadie se va a quedar sin vacunar […] Entonces que no haya desesperación, hay una buena organización, lo estamos trabajando", puntualizó.

