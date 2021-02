"Insuficientes, programas sociales para afrontar crisis económica": UAM

Los política que ha impulsado el gobierno federal para rescatar a los sectores más vulnerables de la población “no sólo es inadecuada en términos de cobertura, sino también en cuanto al tiempo de respuesta”, aseguró la doctora Aleida Azamar Alonso, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Aseguró que los programas de gasto social no están diseñados para encarar “la situación que estamos atravesando, toda vez que no se trata de un asunto de corto plazo sino de una crisis que podría durar años, sobre todo para los no beneficiarios”, sostuvo en la académica en conferencia Retos y perspectivas que enfrentan los trabajadores y la sociedad en América Latina ante el COVID-19.

Además, expuso que tampoco ayuda la obstinación de la administración federal en su política de austeridad, pues lo que se requiere ahora es que gaste en obras de valor público y privado para reactivar la economía.

“En 2021 es probable que al menos una tercera parte de los mexicanos padezca un problema de liquidez extrema, con mayor fuerza debido a la falta de ingresos por las restricciones en las actividades económicas y el desempleo, derivado también de la emergencia sanitaria y que puede durar décadas”, indica el comunicado de la UAM.

La doctora Aleida Azamar Alonso señaló que se requiere la creación de puestos laborales a través de iniciativas que permitan a mantener los que están activos, con el objetivo de evitar millones de afectados.

“(Con la pandemia) se notan más los riesgos que corren los sistemas sanitarios –públicos y privados– al haberse mostrado la absoluta incapacidad de los gobiernos de varios países –desarrollados y subdesarrollados– para buscar una solución conjunta, aun con el número creciente de fallecidos”, indicó la académica.

