VIDEO: Impactante momento en el que cohete de SpaceX explota en maniobras de aterrizaje

En su última prueba de vuelo, el prototipo de cohete Starship SN9 de SpaceX explotó antes de regresar nuevamente a tierra, la altura máxima que alcanzó fue de 10 kilómetros.

Los primeros reportes indican que el aparato volaba normalmente, pero poco antes de llegar a la plataforma de aterrizaje realizó una complicada maniobra, ésta consistía en una voltereta, pero no pudo enderezarse correctamente, por lo que se estrelló contra las instalaciones, ubicadas en Boca Chica, en Texas, Estados Unidos.

#SN9 took flight today and had similar outcomes as SN8. Launch, flop and explosion upon landing. More data to go through. It’ll get there! #Starship pic.twitter.com/XOt555oWtE

— Steph🚀 (@STEMSteph) February 2, 2021