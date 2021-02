AMLO afirma que ya dio negativo a la prueba de Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta la mañana de este jueves se realizó la prueba de antígeno, la cual dio negativo a Covid-19, con lo cual se habría recuperado de la enfermedad, aunque dijo que aún esperará algunos días para volver a sus actividades.

“Me da mucho gusto comunicarles que me hicieron al prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí negativo, desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud. Me estoy recuperando del Covid, no voy a dejar de agradecer a todos ustedes, mexicanos y extranjeros que se preocuparon por mi salud.

“A los que me desearon que saliera delante, a los que oraron, a los que me enviaron bendiciones, buenas vibras, a todos usted muchas gracias de todos corazón. Vamos a hacia adelante, como decía Vicente Guerrero, la patria es primero”, dijo en un mensaje.

Desde Palacio Nacional aseguró que el país saldrá de la crisis sanitaria y económica, pues hay “condiciones inmejorables”, entre ellas la llagada de vacunas al país, con las que durante febrero y marzo comenzarán a aplicarse a los adultos mayores y posteriormente al resto de la población para dar seguridad ante la pandemia.

“Desde luego hay que seguir cuidándonos, tengamos fe en que ya no nos vamos a enfermar, lo más importante es que vamos a salvar vidas; en lo económico, estoy más optimista porque pinta bien el nuevo año, en enero se crearon nuevos empleos y no se perdieron, en estos tres días de febrero se han creado 33 mil empleos”, afirmó.

Insistió en que en México no hay una crisis de consumo, además que a esto ayudó el envío de las remesas, las cuales alcanzaron los 40 mil 600 millones de dólares durante 2020, lo cual fue un crecimiento de 11 por ciento respecto a 2019.

Luego de proporcionar más datos financieros, bajó algunos escalones y expresó: “¿Ya ven? Ya estoy mejor”, también dijo que la honradez es la mejor política, ya que la corrupción impedía al país salir adelante.

Su mensaje concluyó de la siguiente forma: “Yo estoy notando que nos estamos humanizando más los mexicanos, hay mas fraternidad, más humanidad, estamos haciendo a un lado el egoísmo, el individualismo, el racismo, el clasismo, la discriminación, el odio, el rencor y nos estamos abrazando, la tragedia nos está volviendo más fraternos, más generosos, más amorosos, les mando, en este sentimiento, un abrazo a todos”.

