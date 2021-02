Canadá prohíbe los cruceros hasta febrero de 2022 por el Covid-19

El Ministerio de Transporte de Canadá, anunció la extensión de su prohibición a cruceros y viajes de placer a aguas antárticas canadienses hasta el 28 de febrero de 2022 como medida de prevención por la pandemia de Covid-19.

Según comunicación escrita del gobierno, "mantener a los canadienses y trabajadores de transportación a salvo son las prioridades para el Ministerio".

El ministro, Omar Alghabra, anunció dos nuevas órdenes provisionales, que prohíben las embarcaciones de recreo en las aguas del Ártico canadiense y los cruceros en todas las aguas canadienses.

Esto significa que las embarcaciones de recreo en busca de aventuras todavía tienen prohibido ingresar a las aguas árticas, los buques de pasajeros que transportan a más de 12 personas todavía tienen prohibido ingresar a las aguas costeras del Ártico, incluidas Nunatsiavut, Nunavik y la costa de Labrador, y los cruceros que transportan a más de 100 personas todavía tienen prohibido operar en aguas canadienses.

Las embarcaciones de recreo utilizadas por los residentes locales del Ártico no se verán afectadas por estas medidas.

Aunque no pueden controlar el movimiento de canadienses fuera del país, el gobierno aconsejó a sus ciudadanos que se limiten de tomar viajes en cruceros fuera de Canadá hasta nuevo aviso.

"Mientras los canadienses continúan haciendo su parte para reducir la propagación de Covid-19, nuestro gobierno continúa trabajando arduamente para garantizar que el sistema de transporte de Canadá siga siendo seguro. Las prohibiciones temporales a los cruceros y embarcaciones de recreo son esenciales para continuar protegiendo a los más vulnerables entre nuestras comunidades y evitar abrumar nuestros sistemas de atención médica. Esto es lo correcto y responsable", dijo Alghabra.

Aquellos que no cumplan con la prohibición de embarcaciones de recreo podrían estar sujetos a multas: $ 5,000 por día para individuos y $ 25,000 por día para grupos o corporaciones.

