CanSino pide autorización a Cofepris para uso de emergencia de su vacuna

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que la farmacéutica china CanSino solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el uso de emergencia para su vacuna en contra del Covid-19.

La noticia la dio a conocer en su cuenta de Twitter: “Tengo el agrado de informar que CansinoBio ha solicitado a COFEPRIS autorización de uso de emergencia de su vacuna, aplicada con éxito a 14 mil 425 voluntarios en México desde octubre del 2020. Esta vacuna es de una sola dosis y será envasada en Querétaro. Muy buena noticia!!!”.

Tengo el agrado de informar que CansinoBio ha solicitado a COFEPRIS autorización de uso de emergencia de su vacuna,aplicada con éxito a 14 425 voluntarios en México desde octubre del 2020. Esta vacuna es de una sola dosis y será envasada en Querétaro. Muy buena noticia!!! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 5, 2021

El 28 de diciembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la vacuna de CansinoBio será la utilizada en los adultos mayores, ya que al ser de una sola aplicación facilitará la logística que se requiere, sobre todo en las zonas de difícil acceso.

“Se nos va a facilitar que sea una dosis cuando se trate de población en general, los adultos mayores, por el traslado de la vacuna y la aplicación; por ejemplo, la de Pfizer son dos dosis, entonces, estamos pensando más en dedicarla al personal médico porque es relativamente más fácil. En cambio, cuando se trata de la población mayor, adultos mayores, hay cerca de 300 mil localidades en el país, dos mil 500 municipios, localidades de 100 habitantes, de 200 y ahí hay adultos mayores”, declaró en esa fecha.

Previo a su contagio de Covid-19 el 24 de enero, el mandatario federal dijo que esperaría vacunarse con la de CansinoBio en los primeros días de febrero, esto ante los cambios que se dieron en el plan nacional de vacunación.

"¿Cuándo me tocaría? Yo creo que sería entonces, cuando se vacune a adultos mayores de las grandes ciudades; como yo vivo aquí, me va a tocar esa vacuna. Seguramente va a ser, si se cumple con el plan, la CanSino, y me va a corresponder como a finales de febrero", dijo el 12 de enero.

