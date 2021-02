Fútbol.- Coudet: "Vamos a enfrentarnos al mejor equipo de la Liga con el mejor entrenador"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Coudet, elogió al Atlético de Madrid, su rival este lunes en Liga, y al entrenador colchonero Diego Pablo Simeone, el "mejor entrenador" del campeonato que dirige al "mejor equipo" y cuya historia en el cuadro madrileño es un "lindo proceso a imitar".

Coudet, no obstante, dejó claro que su deseo es "ganar" este lunes con su "idea de juego" pese a conocer las fortalezas del sólido líder de la Liga Santander. "Tenemos dos días hasta el partido, vamos a tratar de prepararlo de la mejor manera. Me deja tranquilo sostener una idea juego de local y visitante. Con respecto al rival, vamos a enfrentar al mejor equipo del campeonato con el mejor entrenador de la liga", indicó.

"Deberemos hacer un gran juego para sacar un gran resultado. Todo lo que le está pasando a Simeone es por una manera de sentir y de vivir con la cual coincido", agregó el 'Chacho'. "Es un tipo simple que conmigo ha tenido gestos sin ninguna obligación, como el día que llegué, comunicarse y poder charlar con él. Es un acto que lo hace más grande aún", agregó.

"No me olvido de cuando él llegó al Atlético en una situación difícil sin tener una posibilidad económica estable. Y con un trabajo del entrenador para abajo, encontramos a un Atlético que puede comprar jugadores de altísimo costo y competir con los 'top'. Es un lindo proceso para tratar de imitar. Es el equipo que mejor está de la Liga, nada te garantiza. Es difícil, pero estamos con confianza en lo que podemos hacer", manifestó.

Preguntado por otras cuestiones, el técnico argentino ensalzó la figura de Iago Aspas, uno de los "mejores de LaLiga". "Por suerte lo podemos tener nosotros. Aparte de ser un gran jugador y que marca la diferencia en la parte futbolística, es una gran persona. Está a la altura como persona del gran jugador que es", aseveró sobre el de Moaña.

Además, el entrenador del Celta afirmó que todavía deben "ajustar cosas" tras el cierre del mercado invernal, para conseguir la mejoría del equipo olívico, y que su objetivo este año es lograr la salvación "sin sufrimiento".

Por último, Coudet se refirió a la situación de David Costas y Jorge Sáenz: "Esto es fútbol profesional, no un spa", dijo tajante el entrenador celeste. Les he avisado que no contarían, han tenido oportunidad de salir, han decidido no hacerlo. Hablamos de personas que no es que se quedaban sin trabajo, podían ir a trabajar a otro lado ganando lo mismo que aquí. Si tú tienes esa opción, ¿qué harías? Fue lo que sucedió, son decisiones de ellos", sentenció.