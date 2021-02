Qué esperar de The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl LV

El día ha llegado. El Raymond James Stadium será el escenario que albergará el partido más esperado de la temporada de la NFL, donde Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs definirán al campeón. Y aunque el encuentro sin duda mantiene a la expectativa a los fans del futbol americano, el show del medio tiempo se ha convertido en el evento televisivo por excelencia. Este año, el cantante canadiense The Weeknd será el encargado de la presentación más esperada por más de 100 millones de televidentes y ha prometido no defraudarlos con un show jamás antes visto.

“Será una historia muy cohesiva que he contado a lo largo de esta era y de este año”, dijo The Weeknd. “Pero definitivamente la mantendré para público general, por las familias. Queremos hacer algo que no se haya hecho antes, pero no diré más, porque tienes que verlo el domingo”. detalló.

El también productor de origen africano, que se ha convertido en la mayor promesa de un pop elevado, lleno de soul y electrónica, tiene el reto de superar la actuación de Shakira y Jennifer López del 2020 y a la vez reafirmar su título de icono de la música actual. Lo que hará sin invitados, y es que rumores apuntaban que el astro de 30 años sería acompañado por artistas como Rosalía, Travis Scott, Daft Punk, Maluma o Nicki Minaj.

"He estado leyendo muchos rumores. No apostaría por eso, no hay espacio para encajarlo en la narrativa, en la historia que estaba contando en la actuación. Así que sí. No hay invitados especiales”, detalló.

Se espera del intérprete de Blinding Lights muchos cambios y sorpresas, como la de principios de este año, cuando impactó a sus fanáticos por cambiar su rostro en el videoclip Save your tears. En agosto del 2020 Abel Makkonen Tesfaye (nombre real del artista) se presentó en los MTV Video Music Awards con la cara ‘ensangrentada’, cantando su mayor éxito y repitió en los American Music Awards, pero con el rostro vendado, por lo que no extrañaría un singular cambio de imagen.

Además de The Weeknd, alrededor del Súper Tazón se organizan varias fiestas musicales. Miley Cyrus hará el evento Tik Tok Tailgate, un show especial para los trabajadores de la salud vacunados que a diario enfrentan el virus del coronavirus. Por su parte, Diplo y Migos estarán en The SHAQ Bowl. Christina Aguilera y Alicia Keys protagonizarán el afterparty que recaudará fondos para los negocios afectados por la pandemia.

Metallica también confirmó que estará presente en el acto de cierre de la transmisión televisiva, como parte del programa A Late Show: Super Bowl Edition, que se emitirá luego de terminar la final del campeonato de la NFL.

