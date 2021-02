Tenis.-Tenis/Australia.- (Previa) El Abierto de Australia se abre paso con Nadal en el frente

El español, pendiente de su espalda, puede superar a Federer y Serena Williams, igualar a Court

La mejor Muguruza, a triunfar en un 'grande' de incógnitas y burbuja

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Abierto de Australia arranca este lunes con dos nombres propios que sobresalen en cada cuadro, el del español Rafa Nadal en el masculino, por su histórica oportunidad de ser el tenista con más 'grandes' sumando el 21º, y el de la estadounidense Serena Williams, ante una nueva opción de ganar el ansiado 24º, dentro de un primer 'Grand Slam' condicionado por el coronavirus.

Hace un año, Melbourne acogía agobiada el Abierto de su país por culpa de un temible incendio que arrasó y contaminó el aire de tal manera que dificultaba la respiración. Ahora, el torneo se abre paso entre una pandemia que en 11 meses se ha cobrado más de dos millones de muertos, con una burbuja entorno a la competición y sobre los tenistas pero en un escenario casi idílico en tiempos de covid.

El 2020 fue ya complicado, con un parón de seis meses, y con el inicio del 2021 sigue la incertidumbre. El 'Aus Open' retrasó su habitual inicio a esta segunda semana de febrero y Melbourne Park acogió la Copa ATP y nuevos torneos ATP y WTA, pensados como puesta a punto. Casi más sonadas que las victorias fueron las retiradas y quejas de tenistas encerrados 14 días en sus habitaciones.

El rodaje se lo perdió Nadal que, tras una exhibición con victoria ante Thiem en Adelaida, no jugó con España por unas molestias en la espalda. El balear confía en estar listo para el primer gran objetivo pero reconoce no estar al 100%. Tras ganar su 13º Roland Garros el año pasado, Nadal está en la cima junto a Federer en 20 títulos de 'Grand Slam' por los 17 de Djokovic.

El de Manacor ganó su único Abierto australiano en 2009 y después jugó otras cuatro finales con derrota. Como en París pero a la inversa, Melbourne también trae un reto mayor aún por una pista más rápida que nunca, para un Nadal que debutará el martes ante el serbio Laslo Djere. Si la espalda le respeta, el número dos del mundo podrá progresar y mejorar con vistas a rondas finales ante De Miñaur, Tsitsipas, Medvedev y ya por el título Djokovic o Thiem.

La ausencia de Rorger Federer, por sus últimas intervenciones de rodilla en 2020, sirve un marco histórico para Nadal pero Melbourne Park es territorio de 'Nole'. El serbio es ocho veces campeón y su ambición reconocida es el récord de semanas en el número uno y esa carrera de 'grandes'. El defensor del título llega con buenas victorias ante Alexander Zverev y Denis Shapovalov en la Copa ATP.

Un año más el dominio del 'Big 3' estará amenazado no solo por jóvenes y no tan jóvenes aspirantes, sino por una edición del conocido 'Happy Slam' pendiente del virus. En lo deportivo, Thiem se coló en esa fiesta ganando el pasado US Open y el local Nick Kyrgios también sueña con hacerlo ahora. Además, el italiano Jannik Sinner viene en racha con dos títulos estos días, así como Andrey Rublev.

La representación española en el cuadro masculino junto a Nadal la forman Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López, Albert Ramos, Pablo Andújar, Roberto Carballés, Pedro Martínez, Mario Vilella y un Carlos Alcaraz que, con solo 17 años, tiene ya unos cuantos focos sobre él. En el cuadro femenino destaca Garbiñe Muguruza, finalista el año pasado y con energías renovadas.

SERENA Y EL ANSIADO 24º

La hispano-venezolana voló en la semana previa en el Yarra Valley Classic hasta caer en una final peleada con la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty. 'Mugu', campeona de dos 'grandes', sigue con Conchita Martínez en su banquillo, asentada de nuevo en juego y mente y con ganas de volver a triunfar. La de Caracas debutará el martes ante la rusa Margarita Gasparyan y en octavos le podría caer la primera 'final' anticipada ante Naomi Osaka.

El sorteo de cruces fue amable con Serena Williams, quien a sus 39 años sigue empañada en cazar a Margareth Court en el récord histórico de 24 títulos de 'GS'. La estadounidense fue una de las muchas que se bajó de los torneos previos, demasiado solapados con el Open, por unas molestias en el hombro. La preparación de la yanqui no ha sido la ideal pero así están todas las raquetas.

Barty volvió la semana previa tras 11 meses y Bianca Andreescu lo hará tras más de un año. Iga Swiatek, Simona Halep o la campeona defensora Sofia Kenin se presume estarán en la pelea, mientras que la representación española la completan Paula Badosa, Sara Sorribes y Aliona Bolsova. El tenis vuelve para quedarse, siempre con permiso del covid, que ya hace cinco días hizo saltar las alarmas por el positivo de un camarero de un hotel de la burbuja.

El contagio suspendió la jornada siguiente de todos los torneos, se hicieron test masivos y se quedó en un susto, aunque el retraso comprimió el calendario sin descanso. Lo físico, con ese confinamiento dispar entre los tenistas, tendrá su relevancia aunque ver aficionados sin mascarillas en las gradas hará que Australia sea más que nunca las antípodas europeas.