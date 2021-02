¿Cómo identificar cubrebocas N95 falsos?

Desde inicios finales de 2020 a inicios de 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos reportó el aseguramiento de más de 14.5 millones de cubrebocas N95 falsificados que intentaban ser distribuidos en el país, según reportó CNN.

Es por ello que ante esta situación el país norteamericano ha incrementado su seguridad a la hora de adquirir estos indispensables accesorios en la pandemia y han emitido una lista en la que ayudan a la población a identificar un cubrebocas auténtico de uno falso.

Esto debido a que al comprar cubrebocas que se hacen pasar por N95 la salud de quien los compra puede estar en grave riesgo debido a que no cumplen con las certificaciones con las que sí cuenta uno auténtico y que ofrece un grado de protección más alto que uno que no lo es.

Lo anterior no quiere decir que uno falso no brinde protección, pero evidentemente no lo hará al grado de eficacia que uno de mayor costo y auténtico.

¿Cómo saber si un cubrebocas N95 es auténtico?

Si tienes un cubrebocas N95 o piensas adquirir uno, presta atención a esta serie de recomendaciones para verificar que adquieras uno auténtico que te garantice protección total.

Asegurase que tenga aprobación con siglas ‘NIOSH'

Los N95 auténticos cuentan en alguna parte de la mascarilla o en las cajas que los contienen una serie de siglas y números que lo avalan como apto para brindar protección, uno de ellos son las letras ‘NIOSH’, mismas que hacen referencia al Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, el cual es avalado por la CDC (Centros para el Control y prevención de Enfermedades).

Revisar marcas de aprobación

Puede que en muchos casos los N95 tengan marcas como la ya mencionada en el punto anterior, pero todas ellas deben estar acompañada de una serie alfanuméricas junto al logotipo ‘NIOSH’, la cual debe comenzar siempre con las letras ‘TC’.

Revisa los sujetadores del cubrebocas N95

Un cubrebocas N95 auténtico nunca debe tener sujetadores que se coloquen en las orejas. Si tienes uno de estos, seguramente tu mascarilla no está del todo certificada y seguramente se trata de una imitación. Pues los autorizados cuentan con bandas que van directo a la cabeza para ajustar el agarre del mismo.

No existen N95 para niños

Muchas veces se llegan a vender cubrebocas catalogados como N95 para niñas y niños, lo cual es también un signo de que no son auténticos. Pues los N95 no están autorizados por NIOSH para su uso en menores de edad, por lo que únicamente existe un solo tamaño de estas mascarillas.

