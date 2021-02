Por pandemia, familias completas se alimentan en comedores públicos de CDMX

Debido a la pandemia de Covid-19, la demanda de raciones en comedores públicos de la Ciudad de México incrementó 30%, ahora familias completas se llevan alimento y también se registra un aumento de la atención a población en situación de calle, de acuerdo con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

En video conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que diariamente se entregan 70 mil porciones, 52 mil en comedores comunitarios -con costo de 11 pesos- y 18 mil en públicos y, justo en esta última modalidad, en donde la comida se otorga de manera gratuita, aumentó la entrega de raciones en aproximadamente cinco mil al día.

Indicó que hay varios factores que estarían detrás de este incremento; sin embargo, advirtió que no es ninguna sorpresa que la pandemia no solamente llevó a una situación grave de salud sino también de una crisis económica en todo el mundo, no sólo en la CDMX.

"Muchas familias han visto disminuidos sus ingresos ya sea por la pérdida del empleo de alguna de las personas de la familia o inclusive por reducción de ingresos que también ha llegado a suceder", acotó.

No obstante, indicó que aún no se hace una encuesta para saber precisamente a qué se debe tal incremento, pero que por lógica una pare de este se debe a los 'come móviles' que están instalados afuera de alguno centros de salud.

310 mdp en 2021

La titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Ocejo Rojo, informó que actualmente hay 394 comedores comunitarios y 51 públicos y para este año se prevé aumentar a 512, con un presupuesto de 310 millones de pesos a fin de repartir 21.5 millones de comidas.

Ocejo Rojo aseguró que las raciones de comida ante el incremento de la demanda por la emergencia sanitaria se encuentra cubierto por el programa y seguirá incrementándose.

Sobre los comedores comunitarios, que operan los vecinos de las colonias, explicó que anteriormente el abasto se realizaba a través de algún tipo de empresas o proveedores, pero en el 2020 se cambió esta modalidad y ahora el apoyo se realiza de manera económica; es decir, se hace un depósito de apoyo económico en un monedero electrónico, lo que ha generado que los comités de administración puedan comprar los insumos para preparar la comida ellos en donde ellos lo decidan.

Lo anterior, según Ocejo Rojo, ha generado bastantes ahorros, pero también una reactivación de la economía local muy importante, “sobre todo en esta época de la pandemia”.

A través de @CDMX_SIBISO, garantizamos el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para las personas y familias de grupos de atención prioritaria en la Ciudad, con: 👥 394 comedores comunitarios

👤 51 comedores públicos Ubícalos: https://t.co/XgulbIfR6a pic.twitter.com/L40rjSTelB — Gobierno CDMX (@GobCDMX) February 8, 2021

