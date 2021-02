Tiroteo en clínica de Buffalo, Minnesota, deja múltiples lesionados

La policía de Minnesota informó sobre la detención de una persona tras un tiroteo en una clínica de la ciudad de Buffalo, el cual de acuerdo con reportes dejó varias personas lesionadas y se habla de algunas víctimas, hecho que no ha sido confirmado hasta el momento ya que no se han dado a conocer mayores detalles.

El tiroteo se suscitó en la clínica Allina en Buffalo, ciudad que apenas cuenta con una población cercana a las 15 mil personas y que se ubica a más de 60 kilómetros de Minneapolis, la capital de Minnesota.

Kelly Prestidge, gerente de la oficina de policía de Buffalo informó que ya se ha puesto en marcha un operativo para identificar a las víctimas de este ataque y ayudar a quienes resultaron lesionadas por los impactos de bala.

Asimismo el encargado de la policía aseguró que desconocen si la persona detenida es el tirador o es un cómplice de este ataque en contra de los civiles en una clínica, además de que desconocen las causas del ataque en este centro de salud.

Multiple victims reported in incident at the Allina Health clinic in Buffalo, Minnesota. Reports of an active shooter. One witness tells me she also heard multiple bombs go off. Local parents say nearby schools are on lockdown.

📸 Samantha Sheets pic.twitter.com/JUXnUK0NgA

— Molly Robinson (@Molls_Robinson) February 9, 2021