AMP.- A.Saudí.- La destacada activista Lujain al Hazlul sale de prisión tras más de mil días encarcelada en Arabia Saudí

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La destacada activista a favor de los derechos de las mujeres Lujain al Hazlul ha salido de prisión este miércoles tras más de mil días encarcelada, según ha confirmado su familia.

"Lujain al Hazlul está en casa tras 1.001 días en prisión", ha manifestado Lina al Hazlul, una de las hermanas de la activista, a través de su cuenta en Twitter, en un mensaje en el que ha dado además las gracias "a todos y cada uno de los que han apoyado" a su familia durante este periodo.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "Lujain está en casa, pero no es libre". "La lucha no ha terminado. No estoy totalmente contenta sin la liberación de todos los presos políticos", ha señalado Luna al Hazlul, quien el martes pidió "que no se use la palabra 'libere' o 'liberada' para la potencial liberación de Lujain".

En este sentido, destacó que "no es libertad" dado que "es una libertad condicional" y que sobre ella pesará "una prohibición de viaje". "Estaremos a la espera de las novedades en el proceso de apelación", remachó.

Por su parte, Alia al Hazlul, otra de las hermanas de la activista, ha confirmado igualmente la salida de prisión de Lujain a través de su cuenta en Twitter y ha subrayado que se trata de "el mejor día de su vida".

Al Hazlul, de 31 años, fue detenida en mayo de 2018 junto con otras activistas. La mayoría de ellas hacían campaña por el derecho de las mujeres a conducir en el reino, que fue garantizado un mes más tarde, y fueron acusadas ante un tribunal de delitos de terrorismo.

La activista ya había sido detenida en dos ocasiones, una de ellas en 2014, cuando estuvo 73 días bajo custodia tras intentar entrar conduciendo en Arabia Saudí desde Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La familia de la activista anunció a finales de diciembre una apelación contra la condena a cinco años y ocho meses de cárcel dictada contra ella por un tribunal por diversos cargos de terrorismo, entre ellos "beneficiar una agenda externa" con el objetivo de "dañar el orden público" e intentar derrocar el sistema de gobierno en el país.

Así, el tribunal indicó en su veredicto que la activista confesó "sin coacciones", menos de una semana después de desestimar sus denuncias sobre torturas bajo custodia, y agregó que dos años y diez meses de la condena quedaban suspendidos debido a que era el periodo que llevaba ya en prisión.

Al Hazlul, que se ha pronunciado además contra el sistema de 'guardianes' imperante en el país árabe, hizo además dos huelgas de hambre en 2020 para denunciar su aislamiento y la ausencia de contacto con su familia y sus abogados.

La salida de prisión de la activista ha sido aplaudida por Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. "Contento por ver la liberación de Lujain al Hazlul. Esto es algo bueno", ha apuntado a través de un mensaje en Twitter.

La propia Lina al Hazlul ha respondido a Sullivan para expresar su "agradecimiento" por "el apoyo", si bien ha matizado que "Lujain no es libre". "Pesa sobre ella una prohibición de viaje, al igual que sobre su familia, y su juicio aún está en marcha". Asimismo, ha anunciado que la familia dará este jueves una rueda de prensa para dar detalles sobre la situación.

AMNISTÍA DENUNCIA UN "TERRIBLE CALVARIO"

Por su parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional se ha hecho eco del tuit de Lina al Hazlul sobre la salida de prisión de la activista, que incluye una fotografía de la mujer, y ha hecho hincapié en que "esta es la cara de la valentía, la cara de la inamovible creencia en la justicia, la cara de un futuro mejor". "Que siempre tengas el alma de una heroína", ha agregado.

En este sentido, la subdirectora de la ONG para Oriente Próximo y Norte de África, Lynn Maaluf, ha puntualizado que "la liberación de Lujain al Hazlul tras un terrible calvario en prisión en Arabia Saudí, durante casi tres años, es un alivio increíble, pero era algo que debió tener lugar hace mucho".

"Nada puede compensar el tratamiento cruel que ha sufrido ni la injusticia de su encarcelamiento. Durante su periodo en prisión fue torturada y acosada sexualmente, mantenida en confinamiento y se le negó el acceso a su familia durante meses", ha denunciado.

Maaluf ha destacado además que "las autoridades de Arabia Saudí deben garantizar que los responsables de su tortura y otros malos tratos son llevados ante la Justicia". "Deben garantizar además que no es sometida a nuevas medidas punitivas, como una prohibición de viaje", ha añadido.

Por último, ha incidido en que la activista "nunca debió ser forzada a pasar un sólo segundo entre rejas". "Ha sido castigada de forma vengativa por defender de forma valiente los derechos de las mujeres en Arabia Saudí y por ejercer su derecho a la libertad de expresión", ha zanjado.

El Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GC4HR) ha resaltado también que "es maravilloso ver a Lujain al Hazlul sonriendo en su casa tras ser liberada de prisión 1.001 días después de su arresto en mayo de 2018 simplemente por defender los derechos de las mujeres y pedir su derecho a conducir".

El organismo ha reclamado además a las autoridades saudíes que "retiren la prohibición de viaje, retiren los cargos y liberen a todas las mujeres defensoras de los Derechos Humanos" encarceladas en el país, junto al 'hashtag' #StandWithSaudiHeroes.

El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas reclamó a principios de noviembre a las autoridades saudíes que liberaran a la activista y pidió a Riad que garantice los derechos de la activista a la vida, la salud, la libertad y la seguridad.