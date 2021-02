Temen colapso de hospitales en Puebla por Covid-19

El Gobierno de Puebla ha invertido más de dos mil millones de pesos para hacer frente a la pandemia por Coronavirus por lo que el mandatario, Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado a la población a no esperar a que el sistema de salud este colapsado para atender las recomendaciones.

Durante el informe epidemiológico, el titular de la Secretaría de Salud, Antonio Martínez García refirió que los gastos contemplan los servicios integrales en las unidades médicas, medicamentos, suministros, ventiladoes, material de curación y prendas de seguridad para los trabajadores de la salud.

La diferencia entre IQOS y los vapeadores comúnes

También entre los gastos está la adquisición de oxígeno medicinal; pruebas para la detección del virus; alimentos; refacciones y accesorios instrumentales; mantenimiento de equipo médico y reconversión; insumos de laboratorio; oxímetros y la contratación de pesonal.

Barbosa Huerta reiteró que si no hay una respuesta de comportamiento responsable en la sociedad frente al Coronavirus, no habrá inversión que alcance para poder atender a todos los que pudieran contagiarse.

Aunque consideró que el número de contagiados sigue siendo “un porcentaje mínimo” frente al número de habitantes, pues hay 6.5 millones de poblanos, 62 mil 857 contagios acumulados y mil 103 vigentes.

Además, el mandatario aprovechó para señalar que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no ha enviado medicamentos en enero y febrero a la entidad, por lo que su gobierno ha buscado medicamentos de toda índole, tanto de Covid como para tratamientos oncológicos, “es una inversión permanente y un esfuerzo que estamos haciendo”, dijo.

“Me gustaría más el involucramiento de los gobiernos municipales en la medida de sus posiblidades, que inviertan recurso público y de no ser posible que nos acompañen para el cumplimiento de las medidas, no que sirvan para que no se cumplan”, señaló.