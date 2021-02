Deja semáforo rojo en la CDMX más de 12 mil 400 muertes y 40 mil negocios cerrados

El semáforo rojo en la CDMX, que termina este 14 de febrero, dejó un saldo de más de 233 mil casos acumulados de Covid-19 y más de 12 mil 400 decesos.

Asimismo, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX (Canaco) estimó que este semáforo rojo dejó 40 mil empresas cerradas y 223 mil empleos perdidos en la capital del país.

El semáforo rojo comenzó en la CDMX el pasado 19 de diciembre de 2020 y concluye este 14 de febrero de 2021. En ese lapso se confirmaron 233 mil 796 casos acumulados y 12 mil 429 decesos.

Dicho en otras palabras, durante el semáforo rojo ocurrieron en la capital del país el 44% de los casos acumulados y el 38% de los decesos que, hasta el momento, ha dejado el Covid-19.

Desde este lunes 15 de febrero la CDMX entra al semáforo naranja, por lo que podrán retomar actividades dos mil 186 gimnasios y clubes deportivos, lo que representa el regreso de casi 25 mil personas que laboran en dichos establecimientos.

Reactivar sin arriesgar

El secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, señaló que gracias al semáforo naranja se podrá dar el regreso de este tipo de establecimientos, y la finalidad del gobierno capitalino sigue siendo respetar un punto medio entre las reaperturas, la salud pública y la reactivación económica.

“Es una excelente noticia que la ciudad esté transitando nuevamente hacia el semáforo naranja, sin duda esto es posible gracias a la cooperación de la ciudadanía, el sector público y privado; sin embargo es necesario recordar que los gimnasios y clubes deportivos deben respetar rigurosamente las medidas sanitarias, para prevenir el contagio por Covid-19 en sus instalaciones” indicó.

Los dos mil 176 gimnasios y 110 clubes deportivos podrán abrir con un horario de las 6:00 a las 23:00 horas, las actividades grupales aún no están permitidas, la duración de los entrenamientos será de 40 minutos.

En el caso de albercas cerradas (todas están ubicadas al interior de algunos clubes deportivos) deberán mantener una distancia de dos carriles entre usuarios, será obligatorio contar con cubrebocas durante los entrenamientos en los gimnasios, un sistema de citas para acceder, así como la implementación del código QR.

Además, desde este lunes las iglesias y templos podrán abrir de 7:00 a 19:00 horas, sin ceremonias; los restaurantes sólo podrán brindar servicio al aire libre hasta las 22:00 horas; y los comercios continuarán al 20% de su aforo.

No se ha superado la emergencia

Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que el cambio al semáforo naranja y el comienzo de la vacunación en la CDMX, no significa el fin de la pandemia.

“Tenemos que seguirnos cuidando, inclusive las personas que va a recibir su primera dosis de vacunación tienen que seguirse cuidando hasta que no reciban su segunda dosis, y una vez que reciban la segunda dosis, todavía tienen que pasar alrededor de 15 días para poder tener el mayor porcentaje de inmunidad que provee la vacuna”, comentó la jefa de gobierno.

Y añadió: “Entonces, a todos y a todas, el esfuerzo de toda la ciudadanía ha permitido que pasemos al semáforo naranja, pero no bajemos la guarda, tenemos que seguir usando cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, no acudir a lugares con mucha congregación de personas, cuidarnos sobre todo en lugares cerrados que es donde más contagio hay. Entonces la pandemia sigue pero afortunadamente, pues este anuncio tan importante que nos ha dado el Presidente de la República que comienza esta campaña masiva de vacunación. No bajemos la guardia”.

