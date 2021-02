Contagiados llegan tarde a los hospitales, “casi a morirse”: Miguel Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta alertó sobre el número de fallecimientos por Covid-19 ya que los ciudadanos están acudiendo a los hospitales en condiciones ya muy graves, “llegan casi a morirse”, por lo que pidió confiar en que se les va a curar si llegan pronto.

Este lunes se dieron a conocer 814 casos positivos más de Coronavirus, para llegar a un acumulado de 65 mil 683; mientras, en el caso de las defunciones llegaron a los ocho mil 681, 118 más durante el fin de semana.

El mandatario resaltó que el número de decesos responde a que el tiempo de llegada de los pacientes a los nosocomios del sector salud es largo y ya cuando están en condiciones muy graves, por lo que dijo que no se asumiría el semáforo naranja que determinó la Federación.

“Siguen siendo números elevados, a pesar de las restricciones por eso esa publicación del semáforo epidemiológico en naranja no la asumimos, seguimos con nuestras restricciones, que inclusive son generosas, no vamos a subirlas, pero no tampoco vamos a bajarlas”, dijo.