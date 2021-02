Descartan fines electorales por fotos a adultos mayores vacunados en CDMX

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que las fotografías que toman los servidores de la nación a las personas que son vacunadas contra el Covid-19 se deben a un registro que realiza el Gobierno de México y no son con fines electorales.

"Es un registro que tiene el Gobierno de México, la Secretaría de Salud; no tiene que ver nada con un tema electoral, pero pues son las orientaciones generales que determinó el Gobierno de México y nosotros, pues estamos apoyando, y en el caso de Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, pues también en el proceso de vacunación", dijo en video conferencia de prensa.

No obstante, refirió que para que la gente no dude del proceso pedirá a la Secretaría de Bienestar dar más información al respecto.

Mejora organización

Respecto a las fallas que se registraron en el primer día de vacunación a adultos mayores en tres alcaldías de la CDMX, la mandataria aseguró que ya fueron rectificados:

"Hoy inició la vacunación con mucho mayor organización que el día de ayer […] hay sillas en todos lados, se buscó que la gente no –en la medida de lo posible–, no hiciera filas en la parte externa de las escuelas o los Centros de Salud. En algunos lados todavía está la fila así porque no hay suficiente lugar adentro para guardar la Sana Distancia, pero en la mayoría de los lugares se buscó un espacio para que pudieran esperar dentro y no fuera de la Unidad de Vacunación. Entonces, en general, pues va bastante bien".

Por otra parte, al ser cuestionada sobre las brigadas móviles de vacunación contra Covid-19, en las que personal médico acudirá a los hogares de las personas que no pueden asistir por su dosis, Sheinbaum Pardo dijo:

"Tomamos la decisión de iniciar hasta el día de mañana en la vacunación domiciliaria, se están organizando mejor las brigadas domiciliarias y va a empezar el día de mañana y hoy se están haciendo algunas llamadas a personas que se registraron en los últimos días en la página del Gobierno de México".

