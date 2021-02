Logan Paul se muda a Puerto Rico para no pagar impuestos y enfada a los boricuas

No sólo el hecho de que el influencer Logan Paul se mude a Puerto Rico para evadir impuestas ha causado indignación en la isla sino que ahora una foto ha prendido las redes sociales. Y es que Logan Paul y El Rubius están subiendo sus engagement como la espuma con estas decisiones polémicas que afectan tanto a sus finanzas como a las haciendas de sus países, algo que también causa indignación entre sus conciudadanos.

new IMPAULSIVE podcast I’m leaving California… ✌🏼 watch or depart https://t.co/WwGbUAU4hG pic.twitter.com/uQEXHqIRZs

El reconocido 'influencer' y ahora convertido a boxeador, Logan Paul, había anunciado que se mudaría a Puerto Rico luego de haber estado unos días en la Isla a inicios de febrero.

En su podcast 'Impaulsive', la controvertida estrella aseguró que ha "estado ansiando un cambio" en su vida y estando en Puerto Rico le "picó" el insecto que está "picando a todas las otras personas dejando Los Ángeles".

Paul participaba en el podcast con otros dos hombres, uno de ellos le preguntó si la razón para mudarse a Puerto Rico eran los impuestos, a lo que él contestó que sí era una de las principales motivaciones.

Mientras que el segundo hombre mencionó entre risas que "es 96% de las razones, que es la misma cantidad de dinero con el que te quedas cada año si vives en Puerto Rico".

Paul dijo que se iría a vivir en Dorado, pueblo que describió como el "cielo en la tierra", donde prefirió mudarse tras considerar Miami y Texas.

Y si ya había causado indignación su arribo a San Juan, poco después el influencer subió una foto enseñando los glúteos en El Yunque, uno de los espacios naturales más representativos para los boricuas.

YouTube star-turned-boxer @LoganPaul has announced that he is leaving Los Angeles to live in Puerto Rico 🌴 pic.twitter.com/nXpW2HnEl3

— DEXERTO.COM (@Dexerto) February 16, 2021