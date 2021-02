Repuntan contagios de Covid en menores; CDMX lidera lista de positivos al virus

Personal del Hospital Materno Pediátrico Xochimilco alertó sobre un repunte en contagios de coronavirus en niños y niñas de la Ciudad de México y un factor asociado podrían ser las reuniones familiares en donde los menores son los más afectados. Ante tal situación, exigen a las autoridades locales que los trabajadores de la salud en dichos centros sean considerados en la primera etapa de vacunación, pues al no ser unidades Covid quedaron descartados.

Ante dicha advertencia sobre el aumento de casos Covid en niños, Publimetro consultó a la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (Redim) acerca de la situación en la que se encuentran los menores de edad frente a la pandemia y efectivamente se confirmó un repunte en los casos y defunciones.

La Redim compartió un estudio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en el cual alertan que los casos de esta población con resultado positivo de Covid-19 pasaron de 84 a 46 mil 069 del 12 de abril de 2020 al 14 de febrero de 2021, según datos de la Secretaría de Salud.

"Por grupos de edad, los casos positivos de SARS-CoV-2 de la segunda semana de febrero, han aumentado 1.3% en el grupo de 0 a 5 años; 1.9% en el grupo de 6 a 11 años y 1.9% en el grupo de 12 a 17 años, con respecto a la semana anterior", detalla el análisis.

Por entidad federativa -en el mismo periodo- la Ciudad de México lidera la lista de niños, niñas y adolescentes positivos y sospechosos a Covid-19, con 12 mil 824 y 13 mil 140, respectivamente. Mientras el número de decesos es de 32, cifra que coloca a la capital en el tercer lugar de esta lista; el segundo lo tiene Baja California, con 35 y el primero, Estado de México, con 72.

Al 14 de febrero, a nivel nacional se tiene un registro total de 46 mil 69 niños, niñas y adolescentes positivos a Covid y 478 defunciones.

Cultura adultocéntrica descartó a niños de vacunación

En entrevista con Publimetro, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, señaló que la cultura adultocéntrica dejo fuera de vacunación contra el Covid a los menores de edad.

"Los niños y niñas no pueden tener una vacuna porque en esta cultura adultocéntrica no se hicieron pruebas para aplicar vacunas a este sector, hasta recién en Inglaterra, Astrazeneca informó que va a iniciar pruebas en niñas y niños de 9 a 17 años, esto tardará seis meses o más para tener vacunas adaptadas al cuerpo de niños y niñas", explicó.

Acusó que no hay una sola estrategia de comunicación dirigida a los menores de edad para explicarles qué es el Covid y las medidas de seguridad, además de que no ha habido información suficiente sobre el cierre de escuelas y el inicio de ciclos escolares de forma virtual. "Se está discutiendo ahora el retorno a la escuela, pero no se involucra a ellos y a ellas que por mandato constitucional, el articulo cuarto señala que todas las acciones del Estado tienen que tener como prioridad a niños y niñas".

En cuanto a la vacunación que exige personal de salud del Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, indicó que se ha hecho un uso político electoral de la vacuna y no se ha cubierto al 100% al personal médico cuando es su derecho a la salud y de protección laboral.

FRASE

"Mal informan nuestros superiores, es obvio, hay muchas inconsistencias en muertes por Covid. Estamos desprotegidos al frente de la batalla", Nora Gasca, enfermera del Hospital Materno Pediátrico Xochimilco.

CIFRA

12,824

niños, niñas y adolescentes positivos a Covid en CDMX

