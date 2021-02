Ted Cruz acusado de volar a Cancún en medio de cortes de energía en Texas y su foto se vuelve viral

El senador Ted Cruz ha sido acusado de viajar a Cancún, México, en medio de la crisis actual que sufre el estado de Texas, donde millones de ciudadanos y empresas se han quedado sin electricidad o calefacción con temperaturas heladas.

Las fotos que circularon en las redes sociales durante la noche mostraban al senador en un aeropuerto y en un avión. La idea de que Cruz y su familia habían volado a México pronto se difundió en Twitter.

Sin embargo, la oficina de Cruz no ha confirmado ningún plan de viaje a Cancún al momento de que Newsweek hiciera pública esta información por lo que no pudo verificar su presencia en un aeropuerto o volando el miércoles.

Sin embargo, esto no impidió que muchos usuarios de las redes sociales aceptaran que Cruz se había ido del país mientras su estado luchaba contra una gran crisis.

"Acabo de confirmar que @SenTedCruz y su familia volaron a Cancún esta noche por unos días en un resort que habían visitado antes", tuiteó el ex presentador de MSNBC, David Shuster.

Just confirmed @SenTedCruz and his family flew to Cancun tonight for a few days at a resort they've visited before. Cruz seems to believe there isn't much for him to do in Texas for the millions of fellow Texans who remain without electricity/water and are literally freezing. pic.twitter.com/6nPiVWtdxe

— David Shuster (@DavidShuster) February 18, 2021