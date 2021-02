Intereses de farmacéuticas estaban dentro de la Cofepris: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) estaba “tomada” por representantes de la industria farmacéutica que no querían que sus intereses se vieran afectados con la compra de medicamentos en el extranjero, además que pocas empresas se encargaban de abastecer las necesidades del gobierno federal en este sector.

Al acudir a la supervisión de la construcción del Hospital General de Sonora, detalló que el gobierno destina cada año alrededor de 100 mil millones de pesos para comprar medicinas, pero alrededor de 10 empresas, pertenecientes a políticos y a traficantes de influencias, acaparaban la distribución.

“Decidimos comprar los medicamentos en el extranjero para que no faltaran y para tener mejores condiciones. Tuvimos que modificar las leyes, porque no se podía comprar en otros países, se protegía a estos grupos. Al interior del gobierno hay dependencias que autorizan qué farmacéutica puede vender en México, los laboratorios y estas empresas tenían a sus representantes en esta dependencia para la regulación de medicamentos: la Cofepris”.

Añadió que los grandes laboratorios imponían a los funcionarios, para que autorizaran ciertos medicamentos, por lo que la Cofepris está en proceso de limpieza.

“Los medicamentos no deben faltar y ser gratuitos, como la atención médica. Si no hay corrupción, una caja de pastillas para la diabetes que cuesta 10 pesos en fábrica, ya no se va a seguir comprando en 150; de modo que, en vez de comprar una caja de 30 pastillas para la diabetes, nos va a alcanzar para comprar 15”.

Hospitales concluidos

Sobre los avances que ha habido en su gobierno para terminar la construcción de hospitales, dijo que han sido 82 edificaciones las terminadas, incluso dijo que próximamente se inaugurará uno en Querétaro, en el que se invirtieron mil 400 millones de pesos.

No te puedes perder: Así celebran a los mexicanos que han dejado el cigarro

También se termino el hospital de Gómez Palacio, Durango; el Hospital del Niño, el Hospital de la Mujer, en Michoacán, con una inversión de dos mil 600 millones de pesos; uno más en Zacatecas, pero también es necesario tener clínicas rurales, centros de salud en los pueblos, hospitales de segundo y tercer nivel, hospitales escuelas, entre otros.

“No hemos iniciado ninguna obra nueva, incluso de las que heredamos hay algunas que ya no vamos a poder terminar, porque es tirar el dinero, se hicieron obras en barrancas, en zonas de riesgo. Tengo en la cabeza un hospital que se inició en Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, en una barranca y con el temblor se partió. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Dejar esa obra. Estamos seleccionando cuáles sí, cuáles no, cuidando el presupuesto”.

Finalmente, se refirió a uno que se construyó en Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue inaugurado aunque estuviera en obra negra, pero que no está equipado, “hay que darle continuidad. Ese hospital sí lo tenemos que concluir”.

TE RECOMENDAMOS:

Concluye peritaje a incendio del Metro: fue por corto circuito y no por sabotaje La fiscalía capitalina volvió a reiterar que el incidente no fue ocasionado por falta de mantenimiento y afirmó que tampoco hubo sabotaje.

Estados Unidos recibe primeras solicitudes de asilo a migrantes varados en México La Organización Internacional para las Migraciones tiene previsto realizar pruebas de detección del Covid-19 a los solicitantes de asilo

El fin de "Kimye": Kardashian solicita el divorcio de West Aunque ninguno de los dos se haya pronunciado todavía, fuentes cercanas a la pareja aseguran que no hay lugar para la reconciliación