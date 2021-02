Yemen.- Las hostilidades en la provincia de Marib desplazan a 8.000 yemeníes en dos semanas, según la OIM

Una ofensiva de los huthis amenaza esta provincia en la que viven más de 800.000 desplazados

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha denunciado que las hostilidades en la provincia de Marib, al norte de Yemen, han provocado que 8.000 yemeníes se desplacen y dejen la zona en apenas dos semanas.

Con estos últimos desplazados, la cantidad de personas que han abandonado la región asciende a 116.000, según la OIM y otras 385.000 estarían en riesgo de acuerdo a las advertencias de las organizaciones internacionales.

El último epicentro de violencia ha sido en Sirwa, un distrito montañoso en el que la OIM calcula que había 30.000 personas desplazadas, la mayoría mujeres y niños, repartidas en al menos 14 emplazamientos, de los que uno ha terminado completamente vacío a medida que se acerca la línea de combate.

El subdirector de la misión de la OIM en Yemen, John McCue ha denunciado que estos lugares deben ser "refugios" y que "todos los civiles, incluidos desplazados, deben recibir protección de los combates".

"Hace cuatro días, hubo ataques aéreos sobre nuestras cabezas así que dejamos la zona donde habíamos permanecido durante dos días antes de llegar aquí (Al Rawda)", ha narrado Saliha, una anciana que ha abandonado uno de estos lugares.

"Tenemos que correr para salvar nuestras vidas", ha añadido para después explicar que lleva mucho tiempo cuidando de su hijo de 40 años, que tiene una enfermedad mental.

"Ya no tengo miedo a la muerte, estoy cansada de la vida, pero sí que temo ser herida o quedar discapacitada porque no tengo nadie que me cuide y me preocupa que la condición de mi hijo empeore", se ha lamentado esta mujer que ha dado su testimonio a la OIM sobre el terreno.

La OIM calcula que al menos 800.000 desplazados internos por el conflicto que comenzó en 2014 viven en Marib, una provincia que concentraba dos tercios de los traslados de todo Yemen en 2020 y cuya capital era considerada "ciudad santuario" hasta la última ofensiva de los rebeldes huthis.

Los organismos de asistencia humanitaria advierten de un deterioro de la situación en Yemen, que ya vivía la peor crisis humanitaria del planeta dado que 20 de sus 24 millones de habitantes necesitan algún tipo de asistencia y el conflicto entre rebeldes huthis y las autoridades reconocidas internacionalmente y apoyadas por Arabia Saudí no tiene visos de terminar.

Estados Unidos anunció este lunes que enviará un enviado especial a los países vecinos en busca de una solución negociada para el conflicto a través del diálogo político entre las partes.