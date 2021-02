FGR solicita desafuero del gobernador de Tamaulipas; Cabeza de Vaca denuncia embestida política

Este martes, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados dio a conocer la solicitud de desafuero por parte de la FGR, al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien se le acusa de la posible comisión de operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Ante tal acusación, el propio gobernador de Tamaulipas hizo uso de sus redes sociales para defenderse y denunciar una persecución política por parte de Morena en su contra, argumentando que no existe ningún delito de su parte.

“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley, Me defenderé ante cualquier atropello”, escribió el mandatario estatal.

Dicho tema generó que legisladores del PAN en la Cámara de Senadores manifestaran su total apoyo a Francisco García Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas, reiterando que existe una clara persecución política por parte de la bancada de Morena al tratarse de un año clave en lo electoral.

“Las acusaciones contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se tratan de una clara persecución política contra un opositor. Resulta inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar. El tiempo tiene una clara intencionalidad electoral”, explican los legisladores del PAN.

GOAN también respalda al gobernador de Tamaulipas

Luego de esta ola de acusaciones, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), también acusó la existencia de un evidente ‘rompimiento democrático y del estado de derecho’ por parte de Morena y reiteraron el apoyo de los panistas a Cabeza de Vaca.

“El uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del estado de derecho. Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no. Nuestro total respaldo y solidaridad con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca”, señaló.

