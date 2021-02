Gobernador de Tamaulipas acudirá a Cámara de Diputados tras acusaciones en su contra

Luego de defender su nombre y asegurar que no ha cometido ningún tipo de delitos pese a las acusaciones, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que este miércoles por la tarde acudirá personalmente a la Cámara de Diputados en San Lázaro para que se le notifiquen las acusaciones en su contra.

"Quiero informarles que, una vez concluido este mensaje, me presentaré en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, para que me notifiquen la acusación que ha formulado el ministerio público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa”, informó el gobernador.

Además, Cabeza de Vaca señaló en que la manera en la que se dieron a conocer las formas de su solicitud de desafuero no fueron las correctas y reiteró que durante varios años ha sido objeto de persecuciones políticas e infamias.

"Era de mínima decencia política haberme citado a comparecer, hace un año, cuando empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones. Como lo he dicho reiteradamente: en mi vida privada y pública, siempre me he conducido conforme a la ley”, agregó.

Te puede interesar

FGR solicita desafuero del gobernador de Tamaulipas; Cabeza de Vaca denuncia embestida política Tras las acusaciones en su contra, el gobernador de Tamaulipas denunció a Morena de filtrar de hacer uso faccioso de la justicia en su contra