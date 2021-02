Se acumulan más de 15 denuncias en contra de Andrés Roemer por abuso sexual

El perfil de Twitter Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) ha reunido más de 15 testimonios de abuso sexual en contra del escritor y conductor de televisión Andrés Roemer, quien desde la semana pasada ha sido denunciado por varias mujeres por conductas inapropiadas en su contra.

Este hecho que lo orilló a dejar su cargo con Embajador de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Los testimonios relatan hechos ocurridos hace varios años, en 1996, 2002, 2004, 2005, 2008, 2013, 2017, entre otros; todas ellas relatan una forma similar en la que se dio el contacto con el también diplomático: ofertas de empleo en proyectos de televisión, invitaciones a comer en restaurantes o en su casa, regalo de libros o programación en festivales organizados por Roemer.

“Se levantó de la silla, caminó hacia mí, me tomó de la mano, me pidió pararme, me abrazó fuerte sin importarle que yo intentaba empujarlo para que no se acercara demasiado y me empezó a besar y acariciar, incluso cuando dije que no. Él sólo decía ‘baila para mí’. Sentí mucho miedo porque estaba embarrado a mi cuerpo”, relata uno de los testimonios de un hecho ocurrido en 2011.

Foto: Captura de pantalla

“Estuvimos platicando y me dijo que le gustaba mi look preppy, después se empezó a acercar, no supe qué hacer, se sacó el pene y se empezó a masturbar, me quedé sentada sin saber qué hacer, pero no me fui, no entendía bien qué estaba pasando, estábamos solos encerrados en ese cuarto, no supe si era mejor huir o esperar que todo acabara”, se puede leer en otro testimonio.

Otra mujer relató algo ocurrido en 2017: “Primero comenzó a hablar de trabajo. Me preguntó cuánto me pagaban en ADN 40. ‘Es una broma’, dijo cuando le respondí. ‘Conmigo vas a crecer mucho más’. Recuerdo que llevaba vestido porque ese día me tocó grabar por el trabajo y tenía que ir formal; pero el hombre comenzó a decirme que seguramente me lo había puesto para enseñarle las piernas”.

Roemer se defiende

El fin de semana pasado Andrés Roemer negó la acusación de abuso sexual realizado por la bailarina Itzel Schnaas y que fue el detonante para que más mujeres lo denunciaran. Según un audio compartido por Roemer, Schnaas le dijo que detrás de las acusaciones habría dos personas de Grupo Salinas que tienen deferencias con él y por eso pretendían acusarlo de abuso, pero que ella no se prestaba a seguirles el juego.

“Niego rotundamente el supuesto abuso que señala Itzel Schnaas. Lo hablamos en una reunión en Saks San Ángel el 14 de febrero. Es falso también que la Unidad de Género de Grupo Salinas se haya pronunciado sobre el caso, que declaró improcedente. Ella insiste en que me defendió durante 8 meses, su supuesto agresor, en contra de los intereses de dos personas que buscan desprestigiarme por abuso sexual”, escribió en su cuenta de Twitter.

