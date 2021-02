Casa Real.- AM.Mateo confirma relevo de un trabajador de TVE por el rótulo de la Princesa Leonor:"La Casa real no tuvo nada que ver"

RTVE prescindió del responsable de escribir el rótulo, contratado por na productora, y relevó al que "debía haber impedido la emisión"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, ha comparecido este viernes ante el Parlamento, donde ha confirmado el "relevo" del trabajador de TVE que "debía haber impedido" la emisión del polémico rótulo aparecido en el programa matinal de La 1 para ilustrar una información sobre los estudios de Bachillerato en el extranjero de la Princesa Leonor.

Así lo ha puesto de relieve Rosa María Mateo durante su presumible última comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Senado, al ser preguntada por este cuestión por Joan Mena, representante de Unidas Podemos.

El diputado 'morado' quería saber si la decisión de prescindir de dos trabajadores a causa del citado rótulo fue adoptada por indicación o por una queja trasladada desde la Casa Real.

"La Casa Real no tiene nada que ver con eso", ha zanjado Mateo.

En este sentido, la administradora única provisional ha aclarado que "no se ha producido" el despido de ningún empleado de la Corporación pública, sino que "hubo un relevo" de una persona que trabaja en TVE.

"Tanto mi equipo como yo tomamos las decisiones de forma independiente", ha subrayado.

Mateo ha insistido en que se decidió el relevo del citado trabajador "por considerar que la gravedad de los hechos reclamaba una respuesta rápida y contundente" y ha calificado el rótulo de "muy desafortunado que jamás debió haber aparecido en la pantalla de la televisión pública" y que considera "un verdadero despropósito".

"La dirección del programa ordenó suprimir el rótulo en cuanto técnicamente fue posible hacerlo.

A continuación, de forma coordinada con la dirección, se delimitaron las responsabilidades y se acordó el relevo.

Le hablo de relevo, no de despido de la persona que debía haber impedido la emisión de ese rótulo y no lo hizo", ha remarcado.

En cuanto a la persona que escribió el rótulo, Rosa María Mateo ha asegurado que estaba contratado por una productora que "decidió prescindir de sus servicios tras recibir una queja formal de la Corporación".

Así, ha vuelto a reiterar que RTVE lamenta "profundamente el grave error que se produjo durante la emisión del rótulo".

Por su parte, Mena también ha lamentado que, a su juicio, Mateo, haya sido usted "incapaz" de ofrecer "una explicación convincente de lo sucedido" y ha afirmado que el cese del empleado de la productora "es un despido político y la ciudadanía merece saber si la Casa Real ha trabajado de forma activa contra la libertad de expresión y contra el derecho de información".

"Vuelvo a repetir, señoría, que la Casa Real no ha tenido nada que ver y que creo que hay que respetar las instituciones.

Le vuelvo a decir lo mismo, que parece que ahora todo valga, pero no todo vale en la libertad de expresión", ha zanjado.

Por parte del PP, Eduardo Carazo ha felicitado a Mateo por haber actuado "correctamente y con rapidez contra los responsables del rótulo contra la Princesa Leonor y contra la Corona", pero ha preguntado si RTVE apoya la Constitución.

"El rótulo del que se habla es un insulto para una niña de 15 años.

Para una menor.

Muy princesa pero es un insulto", ha agregado la responsable de RTVE.

ESPECIAL ELECCIONES EN CATALUÑA Desde Vox, Manuel Mariscal se ha referido al especial emitido en La 1 el 14 de febrero sobre los comicios en Cataluña, "con la independentista Pilar Rahola y a polémico Xavier Sardà" quienes, en su opinión, dijeron una serie de "barbaridades".

En este punto, le ha preguntado quién eligió a los tertulianos.

"Usted, se va ya.

Le queda poco tiempo.

Confiese.

Váyase con la conciencia tranquila", ha señalado.

"Yo no soy una acusica.

No lo he sido en el colegio, no lo voy a ser ahora a los 79 años", ha replicado Mateo, quien ha confesado que "personalmente" cree que la elección de los tertulianos "no fue todo lo adecuada que debería haber sido", pero el espacio fue "innovador".