¿Variantes de Covid-19 llegaron a CDMX? Autoridades sanitarias responden

En diversas partes del mundo han sido detectadas distintas variantes de Covid-19, incluso en el país han circulado ya, específicamente en el estado de Jalisco, sin embargo, en la Ciudad de México, las autoridades respondieron al respecto.

En video conferencia de prensa, la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, fue cuestionada al respecto, a lo que respondió:

"En la Ciudad de México no han identificado, de las muestras que se analizan, no han identificado… no se analizan todas las muestras para esto, porque requiere un procedimiento más especializado –que lo hace el InDRE–, pero del muestreo que se hace, no se han identificado en la Ciudad de México estas variantes".

De todos modos, indicó que se seguirá monitoreando permanentemente. "Tenemos una comunicación fluida con todos estos espacios de Secretaría de Salud del Gobierno de México para cualquier evento que pudiera tener, digamos, una respuesta, una implicación en la pandemia en la Ciudad", agregó.

¿Hay protocolo listo?

Sobre si hay un protocolo listo en caso de que se detecte alguna variante en la capital del país, la funcionaria dijo:

"El manejo es el mismo, la parte preventiva del uso de cubrebocas, de Sana Distancia, del manejo… de lavado de manos, uso de gel alcohol, de no estar en lugares cerrados, es la misma forma de prevención para todas las variantes ¿no? Se ha identificado que la inglesa es un poco más contagiosa y, del conjunto, no se han identificado que sea más letal, que sería una cosa preocupante".

Además, destacó que las vacunas contra el Covid-19 aprobadas en México tienen la capacidad de generar inmunidad a las diversas variantes.

"En términos de la vacunación, hasta ahora se ha dicho que las vacunas, los distintos biológicos aprobados por el Gobierno de México están en capacidad de generar una inmunidad para el conjunto de las variaciones que se han identificado hasta ahora".

