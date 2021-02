Antony Blinken, secretario de Estado de EU, posa con bandera mexicana al revés

Durante el viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tuvo reuniones con funcionario del gobierno mexicano, entre ellos con la secretaria de Economía, Tatiana Clothier, pero un hecho que causo polémica en redes sociales no fueron los temas tratados, sino que detrás de él la bandera mexicana está al revés.

"¡Es genial estar 'en' México! La relación México-Estados Unidos impacta la vida diaria de los ciudadanos de ambos países. Hoy hablo de nuestro compromiso de trabajar con México en COVID-19, promover el comercio y la inversión e implementar un enfoque integral de la migración regional”, escribió en su cuenta de Twitter.

Poco después de su publicación, varios usuarios de la red social comentaron el error, tanto en español como en inglés, consideraron que la posición de la bandera resulta ofensivo para los mexicanos, sobre todo al asegurar que se buscará estrechar relaciones con su vecino de su frontera sur.

“La bandera mexicana está al revés”, señaló el periodista mexicano Ariel Moutsatsos, corresponsal de Televisa.

Hello Ned, the Mexican flag is upside down — Ariel Moutsatsos (@arielmou) February 26, 2021

“¿Qué tal si le damos la vuelta a la bandera mexicana? De lo que podría ser respetuoso ”, señaló otro usuario.

“Señor, no hay mayor ofensa que esa. Solo muestra su ignorancia y la ineptitud de su gabinete ya que es obvio darse cuenta que el águila mexicana está al revés, si ese es el comienzo de su oficio no quiero imaginar el final. Viva América del Norte ”, afirmó un usuario.

Aunque el tema no fue tratado en los medios de comunicación en la mayoría de los medios de comunicación de Estados Unidos, quienes se enfocaron a lo abordado en materia migratoria, combate a la pandemia y el funcionamiento del T-MEC.

“A pesar del compromiso de los medios corporativos de informar despectivamente sobre el ex secretario de Estado Mike Pompeo, su cobertura de la reunión virtual y la gira no mencionó el error de Blinken y el Departamento de Estado. En cambio, se enfocaron en resaltar el compromiso de la administración Biden de reabrir las fronteras, prevenir el comercio y los viajes debido al Covid-19”, informó The Federalist.

