Fútbol.- Rifirrafes entre Laporta, Font y Freixa marcan el primer debate entre los candidatos

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El primer debate entre los tres candidatos a la presidencia del FC Barcelona, a siete días de las elecciones, ha estado marcado por distintos rifirrafes entre Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, que se colaron entre propuestas económicas, deportivas y sociales a lo largo de dos horas de confrontaciones en el marco del Congreso Mundial de Peñas del club.

Ya de arranque, se vio una cierta crispación entre Víctor Font y Joan Laporta, que se enfrentaron más ocasiones entre ambos que no con Toni Freixa, que tuvo un único encontronazo con Laporta pero fue el candidato que se mostró menos hiriente, y más centrado en unos puntos de debate que sus contrincantes se saltaron en más de una ocasión.

Quizá, el punto discordante más fuerte fue en cuanto a los nombres de la parcela deportiva. Cuando Font recriminó a Laporta que viviera del pasado y de su triplete, el expresidente contestó: "Tanto que dices que has trabajado, debes haberlo hecho mal. Tienes un montón de desmentidos y rectificaciones, nosotros ni iremos confundiendo al socio. Os han rectificado Xavi, Jordi Cruyff o Benaiges", apeló Laporta.

"Si una persona consigue unas declaraciones de Xavi diciendo que todo lo que ha dicho el señor Font es mentira, yo me retiro de la carrera electoral", contestó Font. "Esta muy bien decir que como se ha ganado un sextete en el pasado, ahora se hará lo mismo. ¿Como lo harán? ¿Por arte de magia? Lo que hay que tener es un proyecto con nombres claros", esgrimió.

Freixa, por su parte, comentó que el debate y la actuación en él de los candidatos es "buen ejemplo de cómo los candidatos pueden dirigir el club". "Los socios no lo tienen que decidir todo, lo que quieren es votar una junta directiva que tome las decisiones. Y no se puede rectificar todo", manifestó.

Se encaró con Laporta en una ocasión, en referencia a las listas de espera de los socios para tener abono en el Camp Nou. Y, ahí, Laporta le pidió que no se crispara contra él y que no tuviera "rencor". Más allá de estos puntos, no obstante, hubo buena relación y respeto entre los tres candidatos, aunque poco orden a la hora de no pisarse los unos a los otros.

Font, en resumen de sus intenciones, aseguró que intentan "reinventar el club". "La credibilidad que tengo debería ir ligada a la capacidad de tener gente preparada en nuestro proyecto. Con Xavi tenemos claro que debe liderar el futuro del Barça, con una estructura que encaja", manifestó.

Freixa aseguró que serán capaces de hacer "todo lo que el Barça necesita". "Somos la única candidatura que nos hemos dedicado a explicar cómo lo haremos, con Lluis Carreras. Tenemos muy claro cuál es el modelo. Hay que rebajar la masa salarial para adecuarla a la situación del club. En el mercado de verano tenemos que poder estar para contar con los mejores jugadores del mundo. Siempre tenemos que tener el mejor club", argumentó.

Y Laporta, por su parte, aseguró en referencia a sus rivales que los proyectos "no se hacen con PowerPoint" y fue el más firme al hablar del futuro de Leo Messi. "En el Barça no hay temporadas de transición. Lo primero que tenemos que afrontar es la continuidad de Leo Messi. Todo lo que le prometí lo he cumplido. Le haremos una propuesta dentro de la situación económica del Barça. Tengo confianza de que Messi escuchará nuestra propuesta", concluyó.