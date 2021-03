Chile.- El carabinero acusado de empujar a un manifestante desde un puente pasa a arresto domiciliario

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Juzgado número 7 de Garantías de Santiago de Chile ha resuelto este martes la salida de prisión para cumplir arresto domiciliario del excarabinero acusado de empujar a un manifestante desde un puente durante una protesta el pasado octubre.

El excarabinero, que fue cesado tras el hecho grabado por los manifestantes, llevaba cuatro meses en régimen de prisión preventiva y el pasado enero se había rechazado otro recurso de garantía para que dejara la cárcel.

Entre las nuevas medidas que deberá cumplir además del arresto domiciliario, se encuentra la prohibición de acercarse al menor, tener armas de fuego, municiones o cartuchos y la prohibición de salir de Chile, según recoge 'La Tercera'.

Desde el estallido social de octubre de 2019, el cuerpo de los Carabineros ha sido objeto de crítica por parte de los manifestantes y organismos internacionales por el excesivo uso de la violencia.

Durante la vista, la Fiscalía no se opuso al cambio de régimen para el que la defensa argumentó que el carabinero no podía ayudar al menor caído porque estaba de servicio y que no quería empujarlo por el puente sino capturarlo.