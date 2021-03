Gobierno respetará manifestaciones de feministas por 8M

El Gobierno del Estado respetará las manifestaciones de feministas durante el Día Internacional de la Mujer y si se realizará un paro laboral de mujeres como ocurrió el año pasado con “El nueve nadie se mueve”, el mandatario Miguel Barbosa Huerta dijo que estará a favor.

En conferencia de prensa indicó que aunque no ha habido una difusión nacional sobre el paro, respetará si alguna trabajadora de su administración decide unirse, además de que espera que dicho acto, de llegar a realizarse, sea con una intención solidaria al movimiento feminista y no un para “aprovechar el día y no asistir a sus labores”.

“Ojalá vayan todas y ojalá nadie trabaje, creo que así está mejor, para que nadie diga que se está impidiendo la libe manifestación, cacerolazo el 8 y paro el 9 porque van a estar cansadas del cacerolazo. Respetamos en el gobierno la decisión que cada mujer integrante del gobierno asuma y la apoyamos”, agregó.

Barbosa Huerta aseguró que desde su gobierno se han realizado las acciones necesarias para atender la violencia de género y disminuir los casos de feminicidio, aunque reconoció que persiste una sociedad machista y violenta.

