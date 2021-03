Instituto Electoral de Guerrero ratifica candidatura de Félix Salgado Macedonio

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerreo ratificó la candidatura de Félix Salgado Macedonio por Morena al gobierno de esa entidad, esta decisión se tomó con seis votos a favor y uno en contra, emitido por la consejera Dulce Merary Villalobos.

Los consejeros manifestaron que sus atribuciones no van más allá del tema electoral, por lo que al no existir una sentencia de un juez, no se le puede impedir participar, pese a los graves señalamientos en su contra por abuso sexual en contra de varias mujeres.

De esta forma, el senador con licencia podrá comenzar su campaña este viernes, aunque Morena aún debe realizar otra encuesta para definir a su candidato, lo cual ocurrirá después de las movilizaciones del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“En el proyecto se concluye que (Félix Salgado) sí cumple con todos y cada uno de los requisitos denunciados por la normatividad electoral”, dijo la consejera Vicenta Molina Revueltas, reportó Latin Us.

En caso que los resultados de la encuesta de Morena no lo beneficien, Salgado Macedonio tendría que renunciar a la candidatura, según los dirigentes de ese partido en Guerrero, está dispuesto a aceptar los resultados.

Basilia Castañeda Maciel, quien denunció a Félix Salgado por abuso sexual, señaló esta tarde que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena fue omisa a su solicitud de medidas cautelares para ella y su familia, ante las agresiones que padecen por parte de militantes y simpatizantes del partido.

El pasado 26 de febrero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó que la selección de candidato a la gubernatura de Morena sería repuesta.

“Una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento y habiendo realizado el análisis exhaustivo de las pruebas, este órgano jurisdiccional resuelve, por unanimidad, instruir a las Comisiones nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas, la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato a la gubernatura de Guerrero.

“Después de una larga discusión sobre el ámbito de su competencia, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó que los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados por lo que no pierde sus derechos políticos”, publicó Morena en redes sociales.

