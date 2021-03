Amenazan con toma de casetas a nivel nacional por detención de manifestantes en Jalisco

La toma de casetas en Jalisco ha alcanzado un punto crítico en las últimas horas, tras la detención de 42 personas el pasado 2 de marzo, cuando un grupo conformado principalmente por personas de otros estados, intentó liberar el paso vehicular en la caseta de peaje de Acatlán de Juárez, en la autopista Guadalajara a Colima.

Esta situación mantiene un choque entre los manifestantes y las autoridades, conflicto que amenaza con escalar.

Familiares acusaron que al ser sometidos por las autoridades, los detenidos fueron víctimas de vejaciones e incomunicados. Señalan que les están imputando delitos que van desde explotación de menores, por llevar a adolescentes a la protesta, hasta daños a las vías de comunicación, cargo que denuncian, son injustos y que si no son liberados, movilizarán a 15 organizaciones a nivel nacional para que se realice una toma masiva de casetas en todo México.

La noche del miércoles, los familiares estuvieron afuera de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en avenida 16 de Septiembre, pues estaban aguardando la liberación de los detenidos, pero al contrario, habrían sido enviados al penal de Puente Grande para ser vinculados a proceso. Esta tarde se realiza una audiencia de imputación a cada uno de ellos.

Los familiares acusaron que los estuvieron engañando con que ya los iban a liberar, para evitar que fueran a manifestarse a otras partes de la ciudad.

Familiares esperando la liberación de sus familiares. / FOTO: Héctor Escamilla

Los testimonios

El día de la protesta, de los 42 detenidos, hubo también nueve menores, quienes estuvieron bajo resguardo durante casi 36 horas. En este momento quedan 33 detenidos.

“Yo me quise parar, pero me dieron un botellazo en la cabeza, me quitaron mi teléfono y llegaron a decir que si yo decía algo me iban a matar, me amenazaron, había cuatro me dijeron que me iban a matar a mi y a mi hermana”, denunció una menor que fue detenida.

“Yo vine cuando los tenían aquí, había gente golpeada, eso no lo han dicho aquí que golpearon a la gente, que los detuvieron con lujo de violencia. Ahí están los videos, no hubo que les leyeran sus derechos, nada, simplemente los agarraron, los golpearon, pum, pum, pum y los echaron”, señaló otro de los testimonios recabados.

La toma de casetas se ha incrementado desde el año pasado por parte de agrupaciones que afirman que muchas de las concesiones ya vencieron, pero aún se sigue cobrando a los automovilistas, lo que afirman, es ilegal.

El pasado viernes 22 de enero hubo un enfrentamiento en la misma caseta que derivó en 37 personas detenidas, y el segundo incidente fue este martes.

Ante la amenaza de protestas en otras sedes del ejecutivo de Jalisco, se blindaron desde ayer las instalaciones de Casa Jalisco y el Palacio de Gobierno.

Niegan abusos las autoridades

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Estado negó los abusos que denunciaron familiares de las personas detenidas el pasado dos de marzo en la caseta.

“La Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) actuó conforme marcan los protocolos y en irrestricto apego a los derechos humanos en la detención de 39 personas realizada en la caseta de Acatlán de Juárez, por lo que la institución rechaza plenamente los señalamientos de los presuntos implicados sobre violaciones a sus garantías individuales”, señala el documento, donde incluso varia el número de personas aprehendidas.

La dependencia afirma que se aplicaron los protocolos de atención, particularmente en los arrestos de las mujeres y menores que participaban en el evento.

“Oficiales estatales privilegiaron el diálogo hasta agotarlo, y ante la constante renuencia de las personas, procedieron a los arrestos, cumpliendo con la lectura de derechos, protocolo que establece el sistema de justicia adversarial”, señala el texto, afirmando que si se realizaron actos vandálicos.

La institución informó que de las personas detenidas son 18 del Estado de México, cinco de la Ciudad de México, 1 de Puebla y 1 de Colima, el resto es de Jalisco.

