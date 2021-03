Fútbol.- Jagoba Arrasate: "El Barça ha estado a un nivel altísimo ante el Sevilla, necesitaremos rozar la perfección"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, tiene claro que el FC Barcelona "ha estado a un nivel altísimo" en sus dos últimas victorias ante el Sevilla y que les visitará este sábado "en su mejor momento, sobre todo de confianza", pero tampoco duda de sus opciones, que pasarán por "rozar la perfección" y "ser también un equipo valiente".

"Espero un Barça bueno, como en los dos últimos partidos, que ha estado a un nivel altísimo, y que seguramente llega en su mejor momento, sobre todo en confianza. Parece que ha dado con la tecla y ha hecho dos partidos buenísimos ante un rival de entidad como el Sevilla", expresó Arrasate este viernes en rueda de prensa.

El vizcaíno insistió que de estos dos duelos ante los sevillistas le ha gustado "todo" de los blaugranas, sobre todo "la velocidad que le metió y la profundidad". "Pero también pensamos que tiene puntos débiles y que los podemos aprovechar. Ahora, parece que tiene menos y si miras partidos anteriores, parece que más, pero debemos explotar nuestros puntos fuertes y ser también un equipo valiente y que crea en su plan para que así aparezcan sus puntos débiles", comentó.

El técnico 'rojillo' no sabe "con qué dibujo" saltará a El Sadar el equipo de Ronald Koeman, pero sí que el suyo necesitará "rozar la perfección". "En estos partidos tienes que hacer u plus, tener mucha efectividad, presionar bien, replegar bien, resistir bien e incluso cruzar los dedos, pero por ilusión no va a ser", indicó.

Sobre las bajas de Piqué y Araujo, aclaró que no afectarán a la salida de balón del Barça. "Será menos buena, peor no. Tiene gente de nivel para sacar el balón y el que mejor lo hace es el portero", advirtió. Por ello, alternarán el ir arriba a presionar porque no se pueden pasar "todo el partido esperando". "Pero si ellos salen de la presión alta y conectan con la segunda línea nos tocará sufrir. Nos tocará hacer todo", apuntó.

Arrasate tampoco escondió que se manejan "bien en el ritmo alto" y no les interesa que su rival "tenga siempre el balón". "Necesitamos tenerlo también, darles sustos y jugar en campo rival, que el partido no tenga solo una dirección", explicó, dejando claro que frenar a Leo Messi y el resto de jugadores del FC Barcelona parte siempre de hacer "un grandísimo trabajo colectivo".

"PARECE QUE TENEMOS MENOS PIEDRAS EN LA MOCHILA"

De su equipo, celebró estar en una "situación mejor". "Parece que tenemos menos piedras en la mochila. Hemos abierto hueco, pero con 28 puntos no nos vamos a salvar, necesitamos más, y la experiencia de este año nos dice que cada partido es una oportunidad. Este es muy difícil, pero no es imposible. Nos exigimos hacer un buen partido y poner el listón alto", afirmó.

"Tenemos ahí todavía que estuvimos 13 partidos sin ganar, nuestro camino de este año nos hace ser muy prudentes. Hemos dado un paso importante, pero no definitivo. Ha cambiado el estado de ánimo y ahora estamos sacando adelante partidos parejos y ante rivales directos, y eso influye para bien. Ante el FC Barcelona tenemos mucho que ganar y si estamos a gran nivel podemos ponerle las cosas difíciles y si ganamos, nos puede indicar que podemos pelear contra equipos superiores y que estamos mejor", añadió.

Además, cada vez tienen "más gente disponible". "Los lesionados están cerca de volver, lo que es una gran noticia. Esperamos un poco a mañana para ver la segunda PCR de Darko (Brasanac) y ver si podemos contar con él, pero ahora tengo garantías de hacer un once competitivo y con cambios que pueden cambiar el guión del partido si hace falta. Cuantos más seamos, más competitivos somos", sentenció.