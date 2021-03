Samuel García reta a contrincantes a romper el viejo Pacto Fiscal

El candidato a la gubernatura de Nuevo León por parte de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, retó a sus contrincantes de campaña, la morenista Clara Luz Flores y al priísta Adrián de la Garza a romper con el viejo convenio fiscal que ha afectado a la entidad desde los años 70’s.

García calificó las propuestas de sus contrincantes com obsoletas y e inviables, pues gracias al Pacto Fiscal no se cuentan con suficientes recursos para ejecutarlas: “Quiero lanzar un reto, déjense de rollo, Clara Luz y Adrián ¿van a romper con el viejo convenio fiscal sí o no? ¿ Van a salirse del convenio y dejar de regalar nuestro dinero cómo lo hizo Medina, cómo lo hizo El Bronco, sí o no?”, retó García Sepúlveda.

Rompamos el Convenio Fiscal por el bien de Nuevo León 🎥 #Live Lanzo un reto a todos mis contrincantes en la contienda 2021: Comprométanse con la gente de Nuevo León por primera vez en su vida, ya dejen de ver por sus propios intereses y antepongan las necesidades de nuestro Estado. Año con año la Federación nos quita todo nuestro presupuesto y nos regresa apenas 10 centavos por cada peso que damos, esto no puede seguir así. ¡Éntrenle a romper el convenio fiscal! Samuel García

Candidato a Gobernador por Nuevo León #ConvenioFiscal #Federalismo #NuevoLeón Publicado por Samuel García en Viernes, 5 de marzo de 2021

El candidato explicó en rueda de prensa, que la salida de NL del Pacto Fiscal es una decisión unilateral del gobernador, además mencionó que existen al menos siete alternativas diferentes para que la entidad pueda obtener recursos con un nuevo esquema para el reparto de lo que se recauda.

Mariana Rodríguez presume tenis "fosfo fosfo" en arranque de campaña de Samuel García La influencer recorrió las calles de Nuevo León en compañía del candidato a la gubernatura de la entidad

“¿Están con Nuevo León o están con AMLO? Aquí somos muy claros. Primer propuesta, Clara Luz y Adrián, a ver si sus patrones, sus jefes les dan permiso; aquí no pedimos permiso, vamos por un nuevo convenio fiscal sí o sí", dijo tras romper de manera simbólica una pancarta del viejo pacto.

El candidato rompió de manera simbólica el viejo pacto fiscal para mostrar su descontento con el mismo / Cortesía

El la misma conferencia, García explicó que de todos los impuestos que entrega el estado a la federación se regresa únicamente el 1%: “Lo que Nuevo León aporta cada año y que Morena nos va a regresar solamente 67 mil millones, es decir el 10 por ciento, de cada peso que pone Nuevo León nos regresan 10 centavos”

Además al finalizar recalcó que con el nuevo Pacto Fiscal, dichos recursos podrían utilizarse para mejoras importantes en la entidad como transporte público y reforzar otras necesidades básicas de Nuevo León.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO:

Ellos son los primeros mexicanos en recibir la vacuna Sputnik V

TE INVITAMOS A CONSULTAR LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO:

Batman protagoniza el nuevo adelanto de Zack Snyder’s Justice League La película representará la visión original del director y se alejará de ella versión de 2017

Cámaras del C5 en Estado de México logran auxiliar a automovilista accidentado El suceso ocurrió en la colonia Santa María Totoltepec en Toluca