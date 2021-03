¿Por qué es tan complicado llevar cubrebocas en el transporte público?

A pesar de ser obligatorio en la mayoría de las áreas metropolitanas de Estados Unidos, el uso del cubrebocas en espacios cerrados, como en el transporte público, aún es un reto por resolver en el combate de la pandemia de Covid-19.

Esto se debe a que algunos pasajeros todavía usan sus cubrebocas de manera incorrecta, mientras que otros se niegan a usarlos en absoluto, lo que amenaza la salud y la seguridad de los demás a bordo, de acuerdo con una investigación reciente publicada en The Conversation.

“El personal y los pasajeros de los sistemas de transporte público deben cumplir con las órdenes federales, emitidas en enero y febrero. Los pasajeros que violen las órdenes federales de uso de cubrebocas pueden enfrentar multas de 250 dólares estadounidenses por la primera infracción y de hasta mil 500 dólares por las infracciones reincidentes”, explican las autoras de la investigación Stacie Kershner y Karen Johnston, de la Universidad Estatal de Georgia.

“La viabilidad económica del transporte público depende, en parte, del número de pasajeros, por lo que animar a los pasajeros a volver al transporte público es fundamental a largo plazo. Esto permitirá que el tránsito siga estando disponible y accesible para quienes lo necesitan. El transporte público ofrece un servicio importante, ya que conecta los barrios donde viven las personas con los empleos necesarios, las tiendas, las escuelas y los servicios de salud. El transporte público es también la opción más ecológica, ya que reduce los vehículos en circulación, aliviando la congestión del tráfico y reduciendo la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero” – Stacie Kershner, Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia

Señalan que la principal responsabilidad de hacer cumplir con este mandato ahora recae en los conductores. Sin embargo, estas responsabilidades crean problemas para ellos, pues incluso han enfrentado violencia. Esto, porque, además de su trabajo tradicional de conducir con seguridad y mantener un horario oportuno, ahora deben alentar a los pasajeros a usar máscaras y retirar a los pasajeros que se niegan. También deben promover el distanciamiento social limitando el número de pasajeros y autobuses limpios entre rutas.

Aunque los conductores pueden llamar a seguridad para brindar ayuda, estas llamadas no siempre se responden rápidamente y, en ocasiones, no se responden en absoluto. Cuando la seguridad responde, los conductores informan acciones que recompensan a los pasajeros que no cumplen. Para calmar una situación, la seguridad puede proporcionar un taxi gratuito o un servicio de viaje compartido. Sin embargo, para las investigadoras, esto promueve futuros incumplimientos por parte de los pasajeros.

Y aunque los conductores también pueden negarse a mover el autobús, con el objetivo de obligar a los pasajeros a usar cubrebocas, esto puede hacer que el autobús y sus pasajeros se retrasen. Otros pasajeros pueden presentar quejas por retrasos o conexiones perdidas. Y los conductores pueden ser reprendidos por los supervisores.

Los conductores de autobuses enfrentan violencia de pasajeros que no quieren usar cubrebocas / Foto: AP

¿QUÉ HACER?

Las investigadoras proponen soluciones potenciales al problema de los pasajeros que no usen cubrebocas en el transporte público

Algunas son:

Contratar más personal para ayudar con la aplicación de las medidas.

Suministrar cubrebocas y reabastecer los quioscos de distribución con frecuencia.

Desarrollar políticas claras sobre las medidas que se espera que tomen los conductores al hacer cumplir los mandatos de las máscaras.

Brindar capacitación a los conductores sobre los métodos de aplicación, incluida la forma de calmar a los pasajeros molestos.

CRONOLOGÍA: El uso de cubrebocas obligatorio en Estados Unidos

21 de enero: El presidente Joe Biden emite una orden ejecutiva para que ciertas agencias del gobierno federal requieran que los viajeros usen máscaras mientras viajan en aerolíneas comerciales, trenes y autobuses.

29 de enero. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emiten su propia orden. Requiere que todos los pasajeros usen máscaras, excepto bebés y niños pequeños menores de 2 años y personas con discapacidades.

31 de enero. La Administración de Seguridad del Transporte también emite una directiva para reportar violaciones a las órdenes de Biden y de los CDC, con el objetivo de emitir multas.

3 PREGUNTAS CON

Stacie Kershner, directora asociada del Centro de Derecho, Salud y Sociedad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia

¿Por qué es tan complicado hacer que las personas utilicen cubrebocas en el transporte público?

Stacie Kershner, directora asociada del Centro de Derecho, Salud y Sociedad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia / Foto: Cortesía

Llevar cubrebocas en el transporte público o en cualquier otro entorno no es complicado. En Estados Unidos, muchas de las principales áreas metropolitanas afirman que al menos el 90% de los pasajeros llevan mascarilla. Pero los cubrebocas son más eficaces cuando todo el mundo los lleva. Su uso correcto (ajustadas sobre la nariz y la boca), en combinación con las medidas de distanciamiento social y la higiene de las manos, evita la propagación del COVID-19.

¿Considera que esta situación puede extrapolarse a una situación mundial?

Muchos países tienen mandatos de cubrebocas a nivel nacional para prevenir la propagación del coronavirus, y otros tienen órdenes regionales o locales. Dependiendo del país, estos mandatos pueden aplicarse expresamente al transporte público. En otros lugares, los mandatos son universales o abarcan todos los espacios públicos, incluido el transporte público. En Estados Unidos y algunos otros países, el uso de máscaras se ha encontrado con resistencia. Sin embargo, en otros países, el uso de la máscara ya era una costumbre común antes de la COVID-19, y los mandatos no han sido necesarios porque los ciudadanos han cumplido voluntariamente.

¿Cómo puede mejorarse la respuesta al COVID-19 basándose en su investigación?

Para aumentar el uso de la mascarilla, los conductores no deben ser los únicos responsables de velar por su cumplimiento. Los sistemas de transporte deben apoyar a los conductores proporcionando máscaras a los pasajeros y reponiendo los suministros con regularidad, desarrollando políticas claras y coherentes, formando a los conductores sobre cómo tratar a los pasajeros que se niegan a llevar una máscara correctamente, y contratando más personal para ayudar a hacer cumplir la normativa.

Mientras que algunos sistemas de tránsito en Estados Unidos informan de que han vuelto a los índices de pasajeros anteriores a la epidemia de COVID-19, otros siguen teniendo menos pasajeros debido al miedo a la propagación de la enfermedad, a la reducción de las rutas o a los límites de capacidad de los autobuses.

