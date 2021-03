Marcha feminista en CDMX deja 81 heridos; participaron cerca de 20 mil mujeres

Cerca de 20 mil mujeres salieron a marchar este lunes 8 de marzo en la Ciudad de México en el marco del Día Internacional de la Mujer, para exigir justicia, equidad y un alto a la violencia de género.

A su paso, rumbo al Zócalo capitalino, algunos grupos de mujeres vandalizaron diversos edificios tras salir del Monumento a la Revolución, en donde la mayoría se dio cita y aunque la convocatoria masiva era a las 16:00 horas, desde las 6:00 de la mañana llegaron los primeros contingentes. El suelo de esa área quedó marcado con la frase "Somos libres juntas".

Foto: Alejandra Mejía | Publimetro

En el primer cuadro de la ciudad culminó la marcha, lugar sede de Palacio Nacional en donde el 'muro' colocado para resguardar el recinto fue vulnerado por las participantes en la manifestación por el 8M; al menos cuatro vallas logró quitar un contingente y estas mismas se utilizaron como armamento para intentar derribar a los elementos policiales que se encontraban asegurando la zona; sin embargo fueron replegadas con extintores y un tipo de gas, aunque las autoridades señalan que este tipo de sustancia no fue utilizada por las mujeres policías.

Foto: Alejandra Mejía | Publimetro

Palacio Nacional también fue protegido con una valla preventiva aérea, con personal de resguardo que al inicio fue confundido con francotiradores; no obstante se aclaró que no era armamento sino un inhibidor de drones tipo Hikvision para evitar vuelos en una área reservada por seguridad.

Foto: Alejandra Mejía | Publimetro

En video conferencia de prensa, autoridades capitalinas señalaron que el saldo fue de 81 heridos; 62 policías y 19 civiles, de las cuales nueve policías y una civil fueron trasladadas a un nosocomio para su atención y el reporte es que se encuentran estables.

Respecto a los lesionados, la Fiscalía General de Justicia local detalló que se inició una indagatoria y se ha tomado la declaración de las víctimas a fin de integrar su testimonio y con ello evitar impunidad tras los hechos violentos registrados.

Encontronazos con la Policía capitalina

Foto: AP

Fue cerca del Monumento a la Revolución donde diversas colectivas feministas se enfrentaron con la policía y denunciaron represión por parte de las autoridades debido al encapsulamiento en inmediaciones del Metro Hidalgo, donde reporteras gráficas de cuatro medios de comunicación fueron agredidas, esposadas y retenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ante estos hechos, la dependencia informó que se inició una carpeta de investigación y los policías involucrados fueron suspendidos.

Foto: Cortesía

Otro enfrentamiento se registró en el Palacio de Bellas Artes, recinto que también fue resguardado y donde integrantes del Bloque Negro intentaron retirar las vallas; sin embargo, la Policía intervino, lo que provocó la agresión de las mujeres a las autoridades de seguridad, quienes finalmente se replegaron tras el encontronazo que duró cerca de 10 minutos.

Sobre estos hechos, la SSC informó que las manifestantes portaban objetos peligros como bombas molotov, tubos, palos, varillas, martillos, entre otros y que se identificó a hombres infiltrados que agredieron a las mujeres policías.

Tres preguntas a…

Yanderi Sánchez, coordinadora de medios del Frente Nacional Ni Una Menos

¿Qué refleja el blindaje del Estado a monumentos?

– Imagínate cuánto nos teme a las mujeres el Gobierno, que saben que esta marcha es súper importante para nosotras, saben lo que hacemos, saben que no lo hacemos sin pensar, que todo lo que hacemos lo planeamos, lo plasmamos bien y lo hacemos bien. Si llegamos a romper, quemar, pintar, rayar o algo es por una razón y no nos pueden decir que no porque la cifra de 10 subió a 10.5 el año pasado y este año empezamos con 11 mujeres víctimas de feminicidio; no pueden decir que estamos equivocadas, que no tenemos derecho a marchar. Siempre logramos algo, hemos logrado la Ley Ingrid, la Ley Olimpia, la legalización del aborto, pero no es suficiente y no nos vamos a quedar así.

¿Por qué las quemas, pintas y destrozos?

– La iconoclasia es una forma de hacer visible el desacuerdo de lo que estamos viviendo, es una forma de expresión, una forma de decir ya basta, dejen de golpearnos, dejen de piropearnos en la calle, no nos gustan sus piropos, queremos salir con una falda con un short y que no nos chiflen, que no nos digan, que no nos toquen; queremos salir y emborracharnos y que no nos violen porque tenemos derecho a emborracharnos si bien se nos da la gana. Es una forma de decir dejen de matarnos, dejen salir a nuestras hijas a la tienda de la esquina y no las desaparezcan.

¿La pandemia no frenó esta lucha social?

– Nos puso entre la espada y la pared, porque por una parte yo perdí a muchos familiares por el Covid, pero me han llegado cantidad de mensajes de niñas menores de 16 años desaparecidas, entonces, veo las caritas de estas niñas que unas tienen cinco días de desaparecidas y desafortunadamente el índice de desaparición nos dice que si no las encontramos en tres días ya no las hallamos con vida. Entonces, me da muchísimo coraje, tristeza, estoy llena de rabia y te juro que quiero encontrarlas, quiero irme a buscarlas, quiero salir a marchar por ellas.

