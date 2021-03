Transportistas amagan con más bloqueos si no hay aumento a las tarifas

Luego de los bloqueos realizados en diferentes puntos de la Ciudad de México por parte de los concesionarios de transporte público, representantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), reiteraron su disposición de dialogar con las autoridades, sin embargo, enfatizaron que en caso de no llegar a un acuerdo seguirán realizando bloqueos.

La manifestación de este miércoles contó con aproximadamente 2 mil 500 personas, los cuales equivalen aproximadamente al 25% de los transportistas de la ciudad, según indicó uno de los representantes de la Fuerza Amplia de Transportistas, quien además advirtió que los próximos bloqueos serán con un mayor número de personas y en más puntos de la ciudad.

“Nosotros queremos dialogar y llegar a un acuerdo es urgente el aumento a la tarifa, si no se da ese aumento a la tarifa tendremos que seguir saliendo a manifestarnos, no lo queremos pero como en todas las cuestiones tendremos que ir sumando más gente, más puntos y más lugares en caso de que no se llegue a un acuerdo”, explicó uno de los transportistas.

Asimismo confirmaron que tras dialogar con las autoridades, el subsecretario de gobierno Efraín Morales, abrió un espacio para reunirse el próximo martes, reunión en la que esperan contar con la presencia del secretario de gobierno, quien fue el gran ausente este día.

Finamente, reiteraron que su principal demanda es el aumento de la tarifa emergente de dos pesos al transporte público, misma que de acuerdo con los concesionarios, ayudará a mejorar las unidades con el fin de cumplir las demandas de los ciudadanos.

“Solicitamos una tarifa emergente de dos pesos, solamente el autobús que hoy nos piden que sea el modelo para poder entrar tiene un costo de un millón 750 mil pesos que no podríamos pagar con una tarifa de cinco pesos. Queremos seguir prestando el servicio, queremos seguir dedicándonos a lo que hemos hecho, tener un transporte para la ciudad”, sentenció.

Descartan alza tarifaria

Sobre los bloqueos y las demandas de integrantes de la FAT, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, ofreció una conferencia de prensa en la que tajantemente dijo que en este momento no esta planteado ningún incremento a la tarifa en la Ciudad de México.

Refirió que por el contexto en el que se encuentra la capital del país, es decir, por la crisis económica derivada de la pandemia por coronavirus, no hay contemplado una alza al precio del pasaje.

Explicó que desde la Semovi se ha echo un esfuerzo para atender las necesidades de los tranportistas; sin embargo, ellos insisten en únicamente el incremento tarifario, pese a que hay otros temas como la mejora en el servicio, la sustitución de unidades y la profesionalización de conductores.

En todo caso, dijo que se analizaría un apoyo al combustible, como se dio cuando inició la pandemia y todo esto sería tratado en las mesas de diálogo, que han seguido abiertas y por lo cual no hay razón de sus movilizaciones.

