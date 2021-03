UNAM separa de cargo a maestro que sugirió torturar a mujeres que se manifestaron

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el maestro Genaro Castro Flores, fue separado de su cargo en la Facultad de Contaduría, pues se difundió un video de una clase en línea en la que dijo que él detendría a las mujeres que se manifestaron y que incluso llegaría a torturarlas para que dijeran quién estuvo detrás de los actos vandálicos.

“Nada más porque los gobiernos o los gobernantes yo no sé qué hacen, no sé qué hacen, pero yo agarro una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me las llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo, punto”, se le escucha decir al maestro en el video.

🤦🏻‍♂️ En plena clase virtual maestro de la @UNAM_MX justifica #feminicidios e incita a torturar mujeres Su nombre es Genaro Castro Flores, de la Facultad de Contaduría y Administración 👇pic.twitter.com/wZvYmhLlxr — 🅰bel Cuapa 🇲🇽 (@abel_cuba) March 10, 2021

La clase de la que se tomó el video fue impartida el pasado 8 de marzo, día en que comenzó a viralizarse.

“La Facultad de Contaduría y Administración manifiesta su rechazo a los comentarios emitidos por el profesor Genaro Castro Flores y de los cuales se tuvo conocimiento por redes sociales la noche del 8 de marzo. Estos comentarios vulneran los principios y valores universitarios.

“Como consecuencia de lo anterior, y como medida urgente de protección, el 9 de marzo por la mañana, el profesor fue separado del grupo y se brinda el acompañamiento legal correspondiente a las alumnas y alumnos que consideren vulnerados sus derechos”, informó la UNAM.

