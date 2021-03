Cofepris autoriza uso de emergencia del Remdesivir contra el Covid-19

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris autorizó el uso de emergencia del medicamento Remdesivir para suministrarse a los pacientes con Covid-19, así lo informó mediante un comunicado emitido en su página oficial.

"Después de una evaluación por parte de la Comisión de Autorización Sanitaria, enfocada en garantizar el cumplimiento de los requisitos necesarios en materia de calidad, seguridad y eficacia, este medicamento fue autorizado para el uso de emergencia." se lee en la información oficial.

COFEPRIS emite autorización para uso de emergencia de Remdesivir. 👉 https://t.co/lZOFhj5JHr pic.twitter.com/T7ddrGuE9W — COFEPRIS (@COFEPRIS) March 12, 2021

La dependencia recalcó la importancia de no automedicarse con el fármaco, además mencionó que su uso será exclusivamente hospitalario y se administrará en casos tempranos de coronavirus con la supervisión médica corresponeiente.

La aprobación del Remdesivir se da prácticamente un mes después de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunciara que el medicamento sería probado en mil 666 pacientes con enfermedad leve a moderada dentro de cuatro hospitales de la CDMX.

El pasado mes de noviembre, la Organización Mundial de la Salud pidió a las naciones evitar el uso de dicho medicamento pues de acuerdo a un grupo de expertos internacionales del Grupo de Desarrollo de Directrices de la OMS, se carecen de pruebas que sustenten la eficacia del fármaco.

Pese a las recomendaciones, el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, usó el medicamento cuando estuvo infectado de Covid-19, además según el médico del ex mandatario, Sean P. Conley, no requirió oxigenación.

