OMS pide no utilizar remdesivir como tratamiento para Covid-19

El Grupo de Elaboración de Directrices de la Organización Mundial de la Salud aconsejó este viernes no utilizar el tratamiento remdesivir para combatir la enfermedad Covid-19.

"El medicamento antiviral remdesivir no se sugiere para pacientes ingresados en el hospital con covid-19, independientemente de la gravedad de su enfermedad, porque actualmente no hay pruebas de que mejore la supervivencia o la necesidad de ventilación", explicó un panel de expertos internacionales del Grupo de Desarrollo de Directrices de la OMS (GDG) en el BMJ hoy.

La recomendación es parte de una guía viva, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud con el apoyo metodológico de MAGIC Evidence Ecosystem Foundation, para proporcionar una orientación fiable sobre el manejo del Covid-19 y ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones con sus pacientes.

"Las guías vivas son útiles en áreas de investigación de rápido avance como la Covid-19 porque permiten a los investigadores actualizar los resúmenes de pruebas previamente examinados y revisados por pares a medida que se dispone de nueva información", explicó el organismo.

¿Qué tan útil ha sido el remdesivir?

El fármaco remdesivir recibió atención mundial como tratamiento potencialmente eficaz para el Covid-19 grave y se utilizó cada vez más para tratar a los pacientes hospitalizados. Sin embargo, su función en la práctica clínica sigue siendo incierta.

"La recomendación de hoy se basa en una nueva revisión de la evidencia que compara los efectos de varios tratamientos farmacológicos para el Covid-19. Incluye datos de cuatro ensayos aleatorios internacionales que involucran a más de siete mil pacientes hospitalizados por Covid-19", explica la OMS en un comunicado.

Después de examinar a fondo esas pruebas, el grupo de expertos de la OMS, que incluye a expertos de todo el mundo, entre ellos cuatro pacientes que han recibido covid-19, llegó a la conclusión de que remdesivir no tiene un efecto significativo en la mortalidad ni en otros resultados importantes para los pacientes, como la necesidad de ventilación mecánica o el tiempo transcurrido hasta la mejora clínica.

El grupo reconoció que la certeza de las pruebas es baja y dijo que las pruebas no demostraban que el remdesivir no tenga ningún beneficio; más bien, no hay pruebas basadas en los datos actualmente disponibles de que sí mejore resultados importantes para los pacientes.

Pero dada la posibilidad de que siga habiendo un daño importante, así como el costo relativamente alto y las consecuencias en materia de recursos que conlleva el uso de remdesivir (debe administrarse por vía intravenosa), consideraron que ésta era una recomendación apropiada.

También apoyaron la inscripción continua en los ensayos que evalúan el remdesivir, especialmente para proporcionar una mayor certidumbre de las pruebas para grupos específicos de pacientes.

¿Para qué sirve el remdesivir?

Cuestionado sobre qué es lo que ahora se hace con el remdesivir, dado que es poco probable que sea el fármaco que salve la vida de las masas que muchos han esperado, la OMS explicó "que la historia completa de remdesivir no se conocerá hasta que el fabricante Gilead publique los informes completos de los estudios clínicos", pero mucho dependerá de si los futuros estudios se diseñan para probar la eficacia potencial de remdesivir.

Mientras tanto, concluye, los tratamientos alternativos, como el conocido, barato y ampliamente disponible corticoesteroide dexametasona, que ha demostrado reducir la mortalidad entre los pacientes gravemente enfermos de covid-19, están ahora impactando las discusiones sobre la rentabilidad de remdesivir.

Contradicciones de la OMS en la gestión de Covid-19

El rol de los asintomáticos en la pandemia

Mucho se habló del rol de los asintomáticos en la pandemia por coronavirus. Una de las conferencias de prensa realizada por la OMS fue blanco de dudas y cuestionamientos. "A partir de los datos que tenemos, todavía parece raro que una persona asintomática realmente transmita a un individuo secundario”, dijo la doctora Maria van Kerkhove, jefa de la Unidad de Zoonosis y Enfermedades Emergentes de la OMS, en una conferencia de prensa de las Naciones Unidas, sede de la agencia en Ginebra.

Tras esta declaración, la OMS terminó aclarando que aún faltan estudios para ratificar el peligro de los asintomáticos. Van Kerkhove también habló y afirmó que todo fue un “mal entendido”.

Sobre el contagio del virus por el aire

Después de varias advertencias, la OMS finalmente aceptó que el COVID-19 podría contagiarse por el aire en algunas circunstancias. En julio, el organismo internacional actualizó por primera vez desde el 29 de marzo el documento en el que detalla los modos de transmisión del virus para incluir los llamados aerosoles, esas pequeñas partículas que pueden mantener en suspensión unos minutos con carga vírica e infectar a quien la inhale.

Cubrebocas, ¿sí o no?

El uso de mascarillas es acaso una de las contradicciones más notorias de la OMS en el manejo de la pandemia. En abril, la organización sostenía que si bien los cubrebocas podrían ayudar a limitar la propagación de la enfermedad, no eran suficientes por sí mismas. De hecho, no hallaron evidencias de que el uso de mascarilla impidiera a las personas sanas contraer infecciones respiratorias, incluido COVID-19. En junio, en una actualización de su guía de consejos sobre este elemento de protección, el organismo internacional recomendó que en lugares con transmisión generalizada de coronavirus todas las personas que no puedan mantener con otras la distancia de dos metros, como por ejemplo en el transporte público, tiendas o espacios cerrados con mucha gente, utilicen mascarillas o tapabocas de tela.

El propio Tedros Adhanom, director general de la OMS, admitió que las mascarillas debían ser parte de las medidas integrales para frenar el avance del Covid-19, pero advirtió sobre la “falsa sensación de seguridad que pueden crear”.

La hidroxicloroquina

El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, pidió en junio disculpas a la opinión pública por la confusión que reinaba respecto al uso de hidroxicloroquina como tratamiento para pacientes de COVID-19, con estudios científicos contradictorios.

“Nos disculpamos colectivamente por la imagen de confusión que los estudios pueden dar, pero hay que seguir las evidencias científicas y asegurarse de que las personas que entran en estos ensayos clínicos lo hacen de una forma segura y que dé prioridad a su bienestar”, destacó en rueda de prensa.

El saludo con el codo

La OMS desaconsejó el saludo con el codo cuando ya nos habíamos acostumbrados al choque de codos como saludo, una nueva directriz lo cambió todo. Si los besos y los abrazos estaban vedados desde el principio, ahora se suma a esa lista de prohibiciones el choque de codo, de pies y de puños.

Según el director general de la OMS, se debe evitar el choque de codos. “Al saludar a las personas es mejor evitar golpes en el codo porque te sitúan a menos de un metro de la otra persona”, explicó en su cuenta de Twitter.

