Muerte de mujer en Hidalgo no fue por la vacuna: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existen problemas en la campaña de vacunación Covid-19, y que el sensible fallecimiento de una mujer en Hidalgo tras recibir la vacuna no está relacionado.

"Ayer también hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que falleció después de que se le aplicó la vacuna y de inmediato se relacionó el tema con la vacuna. Ya se están haciendo todos los estudios, con especialistas, y al parecer no hay relación entre la vacuna y el lamentable fallecimiento de la señora", dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina.

Muere mujer después de recibir vacuna contra Covid-19; gobierno federal investiga Los familiares de la mujer consideran que hubo negligencia médica porque se la aplicó la vacuna contra el Covid aunque padecía presión alta

El mandatario aprovechó la pregunta para señalar que existe manipulación de la información de parte de los medios de comunicación. "Le dan vuelo en los medios. No en todos, desde luego. Yo creo que nunca había habido tanto amarillismo en los medios como ahora", añadió.

"Por eso me veo en la necesidad de hacer un llamamiento, convocar a la gente, para que no se deje engañar. Que lo que lea, lo vea con reserva. Y lo que escuche en la radio, y lo que ve en la televisión. Porque, hay muchas noticias falsas. Es una temporada de falsedades. No es un asunto general, desde luego, pero sí es un fenómeno que está relacionado con la oposición al Gobierno. Hablo como me gusta hacerlo: con toda transparencia y de manera franca".

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Iniciamos con:

México busca vacunar contra Covid-19 a menores de edad El canciller Marcelo Ebrard confirmó que nuestro país ya busca tales vacunas

También:

Senadores aprueban igualdad salarial en México El dictamen que modifica 13 leyes en materia de igualdad salarial fue turnado a la Cámara de Diputados para su respectiva discusión

Además:

Banqueros piden a empresas y gobierno evitar litigios por la reforma eléctrica La implementación de la reforma eléctrica es una tema que preocupa a la banca y, ante las dudas que genera , la inversión está cautelosa, advierte la ABM

Y finalmente: