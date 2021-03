Laura Pausini recibe su primera nominación al Óscar

Laura Pausini recibió su primera nominación a los Óscar en la categoría Mejor Canción Original por Io Si

El tema principal forma parte de la película de Netflix The life ahead, protagonizada por Sophia Loren.

La noticia llega quince días después de su victoria en los Globos de Oro, un hito increíble tanto para la artista italiana.

Io Si, fue compuesta por Laura Pausini, Diane Warren y coescrita en italiano por Laura Pausini junto Niccolò Agliardi.

"Desde el año pasado hasta hoy he sido parte de una gran familia que no solo me pidió ser la voz de la canción principal, sino que además unió a un grupo de personas que se han dedicado con pasión a la creación artística de esta película. Todos nos pusimos a disposición del mensaje que queremos llevar desde Italia al resto del mundo", dijo Laura Pausini.

La mexicana Ya no estoy aquí no consigue la nominación al Óscar, conoce las cintas que buscan la estatuilla Esta mañana se dieron a conocer las candidatas para ganar la estatuilla dorada

Agregó, "Quiero agradecer a la Academia por este honor, también a Sofia, Edoardo, Diane, Niccolò, Bonnie y a todo el equipo de La Vita Davanti a Sé/La Vida por Delante porque *gracias a ellos* descubrí una nueva forma de escribir y de ser dirigida en la interpretación de la canción, algo que suelo hacer a mi criterio y en completa soledad".

Recomendaciones para todos: ¿Ya sabes cuál es la mejor tienda para iniciar tus compras este año?

Con palabras en inglés, italiano y español, la artista puntualizó:

“La canción y la película están dedicadas a las personas que se sienten perdidas, abandonadas y sin protección. Es un estado de ánimo que conozco y que, hoy más que nunca, vive en muchas personas debido a la pandemia. Pero la esperanza es la principal enseñanza que esta canción y esta película se han propuesto dar."

Galardones en el camino

Además del Globo de Oro a la Mejor Canción Original, Io Si también ha sido galardonada con los premios Hollywood Music in Media Awards y el premio Satellite Award, importantes elogios a la ya exitosa carrera de la artista italiana.

"¡Qué orgullo representar a mi país en uno de los galardones más importantes de la industria!", finalizó Pausini.

Chlóe Zhao y Emerald Fennell hacen historia en las nominaciones al Óscar Por primera vez, dos mujeres han sido nominadas al Óscar el mismo año como Mejor dirección; Chadwick Boseman obtiene nominación póstuma.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: