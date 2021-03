El ex líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, renunció hoy a ser trabajador activo de Pemex, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina diaria.

El presidente narró que debido a la pregunta de un asistente se enteró de que Carlos Romero Deschamps -quien fue el líder del sindicato petrolero, uno de los más poderosos del país, desde el 22 de junio de 1993- aún se mantenía como trabajador activo; a pesar de haber dejado la dirección del sindicato en octubre de 2019.

López Obrador explicó que en efecto, Romero Deschamps permanecía como trabajador activo, pero que estaba de vacaciones, las cuales concluirían en 2024; ya que no tomó sus periodos vacacionales todos los años que fue dirigente. Además, así lo señalaba el contrato colectivo.

“A mí me extrañó, porque no tenía yo conocimiento. Pero así era, en efecto”, dijo el presidente. “Miguel Badillo planteó -y eso sí no podría yo sostenerlo- que buscaban mantenerlo en activo porque terminando nuestro Gobierno, iba a regresar a la dirección del sindicato. Lo que sí hice fue indagar sobre este asunto y quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy, el señor Romero Deschamps ya presenta su renuncia. Es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex”, explicó el presidente.

Añadió que Romero Deschamps, quien también fue senador, “lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos. Que aunque fuese legal y aunque así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral”.

Finalmente, el mandatario explicó que las investigaciones en torno a Romero Deschamps ya corresponden a la Fiscalía General de la República y sobre una posible revisión del contrato colectivo de Pemex, añadió que “ya se hizo” y que en caso de volverse a hacer, “se deben proteger los derechos de los trabajadores”.

