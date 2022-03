¿Qué sigue con la reforma electoral de AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que presentará tres iniciativas para reformar la Constitución durante la segunda mitad de su mandato; entre las que se encuentra una reforma electoral, la cual afirmó es necesaria “para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo”.

“El presidente, en el ejercicio de sus facultades, puede solicitar cualquier reforma constitucional que crea que beneficie a las políticas públicas que va a implementar”, explica a Publimetro Pedro Sánchez Pradillo, académico del Tecnológico de Monterrey. “El presidente tiene la potestad, pero la propia Constitución prevé los contrapesos que pueden limitar esta facultad y pueden orientarla para un mayor beneficio y mayor bienestar para México”.

Entre los principales argumentos del presidente López Obrador para promover una reforma electoral, están los costos de las elecciones y la cantidad legisladores, tanto diputados como senadores, que existen en el país. “No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones para partidos y para el INE y el tribunal, no está el país para eso, son las elecciones más caras del mundo. A bajar esos costos, necesitamos los recursos para el desarrollo, para el bienestar del pueblo”, explicó el presidente.

Reforma electoral, en la cancha de la nueva legislatura

“Yo sigo confiado en que tenemos un sistema judicial y un sistema legislativo que servirá como contrapeso para poder ajustar estas reformas y hacerlas vivir en un sistema político mexicano que nos sirva”, explica Sánchez Pradillo, sobre la posibilidad de que prosperen iniciativas como la reforma electoral. “Hoy en día, Morena no tiene la mayoría para hacer esa reforma constitucional y se tiene que hacer alianza con el Partido Verde o Movimiento Ciudadano para poder llevar a cabo esta reforma. Aún así, si Morena pudiera lograr convencerlos, de todos modos sigo confiando en la Suprema Corte Justicia y confiando en nuestro Poder Judicial de la Federación”.

Para el académico, el balón rodará en su momento en la cancha del Poder Legislativo. “Yo confiaría en nuestro sistema legislativo, en que los partidos harían un contrapeso si en dado caso se llegara a presentar algo ridículo o que dañaría a nuestra Constitución”, afirmó.

Clave: La reforma electoral sería presentada por el presidente en 2022

3 PREGUNTAS CON

Arturo Sánchez Gutiérrez. Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey; ex consejero electoral tanto en el IFE (2003 a 2010) como en el INE (2014-2017).

Foto: Cortesía Tec de Monterrey

¿Qué opina de la reforma electoral que propone el presidente López Obrador?

Fue muy curioso porque dijo que él no se iba a quedar con las ganas de mandarlo, aunque los diputados no lo aprobaran. Yo creo que hay muchísimo que discutir antes de incluso que la envié, porque se requiere una reforma constitucional.

Esta propuesta de eliminar los plurinominales me parece bastante ilógica en muchos sentidos. El hecho de que la Cámara de Diputados tenga 500 diputados y no 300 implica también una mejor división del trabajo legislativo. Por eso es que tenemos tantas comisiones y se pueden atender tantos asuntos, porque hay suficientes diputados representando a todo el país que pueden encargarse de este tipo de trabajo.

La representación proporcional se inventó para darle cupo a las minorías, a todos los partidos políticos, y eso es el objetivo de un esquema de representación proporcional. Que todos los partidos, por pequeños que sean, que tengan arriba del 3% por ciento, tengan una representación en la Cámara.

Por ejemplo, el Partido del Trabajo en las pasadas elecciones no tuvo diputados de mayoría relativa. Si no hubiera ido en coalición, pues hubieran quedado fuera de la competencia completamente. Pero con el 3% de la votación, le habrían tocado al menos seis diputados.

La idea de eliminar la representación proporcional me parece que no funciona como tal. Yo más bien lo podría poner mejor al revés. ¿Por qué no hacemos un sistema de representación proporcional pura? En donde no haya mayoría relativa y solamente los partidos se lleven el porcentaje de votos que obtuvieron, por ejemplo, eso dejaría a Morena con 34% de la Cámara.

¿Es necesario reformar completamente al INE?

El presidente hizo un cambio en relación a lo que había dicho anteriormente, que era trasladar el INE al Poder Judicial. Ahora contesta que se puede quedar así, pero garantizando que sus consejeros sean gentes independientes.

Eso a lo que llevaría es a dejar el INE como está y encontrar un camino que satisfaga a todos para nombrar consejeros electorales. A mí me parece que no es necesario, y ya se ha probado a lo largo de bastantes rondas, que los consejeros electorales pueden comportarse adecuadamente y pueden votar sin seguir la línea de un partido político o de otro. Y eso es lo que yo creo que conviene.

Siempre se podrá perfeccionar un sistema de selección de consejeros electorales. No me parece que sea necesario.

El presidente señala que México tiene las elecciones más caras del mundo

A mí lo que me preocupa es qué se entiende por más barato. Seguramente habrá algunas áreas de oportunidad ahí para gastar menos recursos. Lo que no me parecería es que, por ejemplo, el Registro Federal de Electores -uno de los grandes costos del INE- dejara de ser parte del instituto y pasara a otra institución.

Eso creo que no le daría fortaleza a nuestra democracia. Si se quiere que se gaste menos haciendo cambios en la ley y que, por ejemplo, haya menos medidas de seguridad en el papel o algo por el estilo, podría ser buena idea, siempre y cuando los partidos políticos estén de acuerdo. Sin embargo, lo que no se debe perder en ningún momento es la certeza de que las elecciones se realicen limpia y transparentemente a satisfacción de todos los partidos políticos.

Una reforma así requiere de mucha meditación, de muchas consultas,y de oír bien a todos los partidos políticos. Es de las primeras veces que una reforma electoral sale del gobierno. Normalmente quien pide la reforma electoral es la oposición que se siente en desventaja ante una a un partido. Y llama la atención que con las reglas con las que se ganó en 2018 y con las reglas con las que se tuvieron triunfos importantes en esta elección, se quiera cambiar las normas para la próxima elección, que es nada más y nada menos que la elección presidencial.

