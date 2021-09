“La política no es un circo”, revira Sheinbaum a alcaldes de la oposición

Tras el enfrentamiento de este lunes entre policías y alcaldes electos de la oposición afuera del Congreso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó su postura al respecto.

“La política no es un circo; gobernar significa un gran esfuerzo dedicado a los ciudadanos, a los habitantes de nuestra ciudad; entonces, eso es lo que vamos a hacer, a reunirnos con cada uno de ellos para poder trabajar para la ciudadanía, ese es el gran tema”, dijo en video conferencia de prensa.

Lo anterior, luego de que la Unión de Alcaldes de la CDMX urgió a una reunión con la mandataria capitalina y solicitó la renuncia del secretario de Gobierno, Martí Batres.

No obstante, Sheinbaum Pardo condenó la agresión y aseguró que se hará la investigación correspondiente, aunque aseguró que le pareció extraño que no hubiera una llamada a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso o a Martí Batres para facilitar la entrada de los alcaldes al recinto legislativo.

“¿Por qué no se llama a la presidenta de la Mesa Directiva, al secretario de Gobierno, para decir ‘queremos entrar al Congreso’? O sea, no… esa parte es la que no me explico”, agregó.